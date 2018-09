VIDEO Avioane militare rusești și siriene au atacat mai multe orașe din provincia Idlib, din Siria

Avioane militare rusești și siriene au atacat sâmbătă orașele din provincia Idlib, din Siria, la o zi după summitul președinților Turciei, Iranului și Rusiei, care nu a reușit să se pună de acord asupra unei încetări a focului care ar împiedica o ofensivă susținută de Rusia, relatează Mediafax citând Reuters.

Martorii și salvatorii au declarat că cel puțin 12 lovituri aeriene au lovit mai multe sate și orașe din sudul orașului Idlib și orașul Latamneh din nordul provinciei Hame, unde rebelii încă dețin controlul.

Elicoptere siriene au aruncat așa-numitele bombe de baril, containere umplute cu materiale explozive, pe casele civililor de la marginea orașului Khan Sheikhoun, au spus doi locuitori din zona din sudul statului Idlib.

Trei civili au fost uciși în satul Abdeen din sudul regiunii Idlib, a transmis o sursă de apărare civilă.

Summit-ul de vineri s-a axat pe operațiunea militară care se desfășoară în Idlib, ultimul mare bastion al opoziției active din Siria.

Președintele turc Tayyip Erdogan a solicitat încetarea focului în timpul summitului, dar președintele rus Vladimir Putin a declarat că un armistițiu ar fi inutil, deoarece nu implică grupările militare islamiste și aliații lui Assad, considerați teroriști.

Organizația Națiunilor Unite se teme că o ofensivă la scară largă ar putea provoca o catastrofă umanitară ce implică zeci de mii de civili.

