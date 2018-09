VIDEO Imagini cu protestul din 10 august rulează pe Aeroportul din Geneva, după ce Declic și Rezist au închiriat un spațiu publicitar 

Comunitățile Declic și ”Rezist Zurich” au închiriat un spațiu publicitar în Gara Aeroportului din Geneva pentru a rula imagini cu acțiunile represive ale jandarmilor de la protestul antiguvernamental din 10 august de la București. Prin acestea, se transmite un mesaj către Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, pentru a lua poziție împotriva abuzurilor din România.

”Luați o poziție fermă împotriva abuzurilor comise la adresa drepturilor omului în România! 80.000 de români vă cer să acționați împotriva abuzurilor de drepturile omului împotriva protestatarilor pașnici din București”, spune mesajul adresat lui Bachelet, lângă clipul înregistrat de Declic în Aeroportul de la Geneva, fix lângă panoul publicitar.

Pe panoul publicitar rulează următoarele mesaje:

”We are not well / +100.000 peacefull citizens gassed and beaten-up in Romania / UN: Take a strog stand against human rights abuses in Romania”.

De subliniat este că la Geneva își are sediul Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet.