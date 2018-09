Boris Johnson divorțează, după o căsnicie de 25 de ani

"În urmă cu câteva luni, după 25 de ani de căsătorie, am decis că este în interesul nostru să ne despărțim", spun cei doi, într-un comunicat difuzat de agenția Press Association."Am convenit prin urmare să divorțăm și această procedură este în curs", adaugă ei.Marina Wheeler, o avocată de 54 de ani, este a doua soție a fostului ministru, cu care are patru copii. Deputatul conservator a mai ost căsătorit cu Allegra Mostyn-Owen, pe care a cunoscut-o în perioada studenției la Oxford.Boris Johnson, 54 de ani, partizanul unui Brexit dur, a demisionat din guvern pentru a marca dezacordul său față de "planul de la Chequers" propuse de Theresa May, care prevede menținerea unei relații comerciale strânse între Marea Britanie și UE.Potrivit tabloidului The Sun, despărțirea cuplului ar fi legată de o infidelitate a lui Boris Johnson care ar putea să-i amenințe ambițiile politice.Unii observatori politic cred însă că acest anunț, la trei săptămâni de congresul anual al Partidului Conservator, i-ar putea permite să lase în urmă orice informație compromițătoare înainte de o eventuală tentativă de a încerca înlăturarea lui Theresa May.