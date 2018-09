Franța acuză Rusia că a încercat să-i spioneze un satelit militar, în 2017

"În condițiile în care Athena-Fidus își continua liniștit rotația deasupra Terei, un satelit s-a apropiat de el, aproape, un pic prea aproape", a povestit ministru, la Centrul național de studii spațiale din Toulouse (sud-vest)."Atât de aproape încât am putea crede cu adevărat că încerca să ne capteze comunicațiile", a adăugat ea. Ori "a încerca să tragi cu urechea la vecini nu e doar inamical. Acest lucru se numește un act de spionaj"."Acest satelit cu mari urechi se numește Louch-Olymp, e un satelit rusesc binecunoscut dar un pic ... indiscret", a continuat ea. "L-am văzut venind și am luat măsurile care se impuneau. L-am supravegheat cu atenție, am observat de altfel că a continuat să manevreze activ în lunile următoare pe lângă alte ționte, dar mâine, cine ne spune că nu va reveni aproape de unul dintre sateliții noștri?", s-a întrebat ea.Statele Unite au denunțat recent "comportamentul foarte anormal" al unui "obiect spațial" amplasat de Rusia în octombrie 2017."Nu, spionajul și actele ofensive nu se întâmplă doar altora. Da, suntem în pericol, comunicațiile noastre militare ca și cele cotidiene sunt în pericol dacă nu reacționăm", a avertizat ministrul francez, care a subliniat că "alte foarte mari puteri spațiale amplasează pe orbită obiecte care intrigă, experimentând capacități potențial ofensive, efectuând manevre care nu lasă nicio îndoiala legată de vocația lor agresivă".