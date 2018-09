​VIDEO Elon Musk a fumat ”iarbă”, a băut whisky și s-a jucat cu aruncătorul de flăcări în timpul unui interviu

Musk a vorbit două ore și jumătate cu Joe Rogan. A spus că în capul său se petrece ”o explozie nesfârșită”, că este foarte greu să ții o companie auto și că inteligența artificială trebuie să se dezvolte cu anumite reguli, însă nimeni nu i-a ascultat sfaturile despre subiect.









Rogan și-a aprins un ”joint” cu tutun și marijuana, iar Musk a tras și el din țigară. Musk a spus că nu fumează ”iarbă” des fiindcă nu este bună pentru productivitate și a comparat un joint ”cu o ceașcă de cafea, dar invers”. ("It's like a cup of coffee in reverse,")

Imediat după ce a fumat, telefonul a început să vibreze, iar Musk a spus că prieteni de-ai lui îl întreabă ce i-a venit să fumeze un joint în direct.





Musk a vorbit despre un avion electric, capabil să decoleze și să aterizeze vertical. De asemenea, avionul ar putea efectua zboruri cu viteze supersonice, la altitudini mari. CEO-ul Tesla și Space X a recunoscut, totuși, că această idee nu este o prioritate pentru el.