Angela Merkel, din nou într-o situație delicată, după ce șeful serviciului intern de informații pune sub semnul întrebării vânătorile de migranți imputate extremei drepte

Șeful informațiilor a pus sub semnul întrebării și autenticitatea unei înregistrări video difuzată atunci pe rețelele sociale și care prezintă cel puțin un tânăr, posibil de origine străină, urmărit pe stradă de bărbați care vociferează.











Un nou protest, la apelul unei mici grupări de extremă dreapta Pro Chemnitz, este prevăzut vineri în acest oraș din fosta RDG. Orașul saxon este de aproape două săptămâni teatrul unor manifestații și violențe, după uciderea prin înjunghiere a unui german și pentru care sunt suspectați mu mulți solicitanți de azil.Hans-Georg Maassen a vorbit vineri, într-un interviu pentru Bild, de serioase îndoieli în ceea ce privește "vânători colective" împotriva străinilor, în cadrul unui miting neautorizat care a avut loc în 26 august la Chemnitz."Împărtășesc îndoielile legate de relatările din presă asupra vânătorilor colective ale extremei dreapta la Chemnitz", a mai spus președintele Oficiului pentru Protecția Constituției."Nu avem informații fiabile potrivit cărora astfel de vânători în grup ar fi avut loc", a adăugat el.Or, aceste "vânători colective" au fost condamnate oficial a doua zi de purtătorul de cuvânt al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. Acesta a denunțat "ura de pe străzi" care "nu are ce căuta într-un stat de drept".Chiar cancelarul a reluat ulterior această expresie și a invocat imagini care arată "foarte clar ura" și "urmărirea persoanelor nevinovate"."Există motive rezonabile să fie vorba de o informație falsă folosită intenționat pentru deturnarea atenției opiniei publice de la crima din Chemnitz", a spus Maassen, care nu a furnizat alte precizări.Televiziunea publică ARD, care a cercetat atent acest subiect, a afirmat însă că nimic nu indică faptul că acest videoclip este un "fake", sprijinindu-se pe mărturiile ziariștilor de la fața locului.Federația ziariștilor germani a criticat declarațiile șefului informațiilor. "În fața îndoielilor sale, există mărturiile ziariștilor" de la fața locului, care au asistat la scene și au fost și ei, uneori, agresați.Poliția din Chemnitz a anunțat că există plângeri depuse de un afgan, un bulgar și un sirian, care ar fi fost agresați în marja marșului organizat în 26 august de extrema dreaptă pentru a denunța crima comisă cu o zi în urmă.Înregistrarea a fost preluată de numeroase televiziuni și a stârnit emoție într-o țară în care opinia publică este foarte divizată asupra chestiunii migranților, după sosirea a peste un milion de solicitanți de azil în 2015 și 2016.Declarațiile șefului serviciilor de informații reprezintă un revers pentru Angela Merkel, în plan politic, deoarece mai mulți lideri din tabăra sa conservatoare, începând cu ministrul de Interne Horst Seehofer, dar și extrema dreaptă pun sub semnul întrebării realitatea violențelor împotriva străinilor din Chemnitz.Partidul ecologist a vorbit de un "atac frontal împotriva lui Merkel" iar stânga radicală a cerut demisia șefului Informațiilor.În schimb, partidul de extremă dreapta AfD a cerut demisia purtătorului de cuvânt al lui Merkel.De luni de zile, cancelarul este în mare dificultate în privința acestui dosar.Fiecare incident în care sunt implicați migranți reprezintă o ocazie pentru AfD de a ataca și de a denunța o creștere insuportabilă a nivelului de insecuritate începând cu 2015.Horst Seehofer, care este și președintele conservatorilor bavarezi CSU - teoretic aliat cu CDU - contestă din nou la scenă deschisă politica migratorie a cancelarului.Acesta a estimat joi că imigrația este "mama tuturor problemelor" din Germania.Ministrul a împins deja coalițai guvernamentală dintre social-democrați și conservatori în pragul imploziei la sfârșitul lui iunie asupra spinoasei chestiuni a migranților. Angela Merkel a reușit in extremis să-și salveze guvernul dar a ieșit și mai fragilizată politic din acest incident.