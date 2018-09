Tensiuni și climat de suspiciune la Casa Albă, după editorialul anonim publicat de New York Times / Trump cere dezvăluirea numelui „lașului”, o senatoare democrată invocă amendamentul 25

"Nimeni nu știe cine știe", a spus acesta, într-un miting de campanie la Billings, în Montana, în care a denunțat aceste "anonime care sfidează alegătorii pentru a-li promova programul lor secret" și sunt "o amenințare pentru democrație în sine".În numele securității naționale, cotidianul ar trebui să publice "imediat" numele său, a adăugat el.Într-un text intitulat "Fac parte din rezistența din cadrul administrației Trump", un membru al acestei administrații a povestit, sub acoperirea anonimatului, cum atât el, cât și alte persoane, se străduie să lupte din interior împotriva "celor mai rele înclinații" ale unui președinte "meschin", "impetuos" și "ineficient".Publicarea acestei foarte controversate mărturii anonime, care vine a doua zi după publicarea unor extrase explozive din cartea ziaristului de investigații Bob Woodward, stârnește o multitudine de întrebări la Washington dar și în alte capitale.Misteriosul autor a scris singur textul sau este purtătorul de cuvânt al unui grup mult mai larg? Face el parte din cercul apropiat al președintelui, celebrul "West Wing", sau lucrează într-un departament? Va ieși la lumină pentru a da și mai multă greutate mărturiei sale?Formularea folosită de New York Times - "înalt oficial al administrației Trump" - este suficient de largă pentru a da loc la orice interpretare.Fapt rar, Prima doamnă Melania a intervenit pentru a denunța, într-un răspuns scris către CNN, anonimatul în spatele căruia se ascunde autorul. "Nu protejați această țară, o sabotați prin actele voastre lașe", a spus ea.Scenă incredibilă: biroul vicepreședintelui a publicat un comunicat în care afirmă că Mike Pence nu se află în spatele acestei afaceri."Vicepreședintele semnează editorialele pe care le scrie", a subliniat pe Twitter purtătorul său de cuvânt. "New York Times ar trebui să-i fie rușine, ca și persoanei care a scris acest editorial fals, absurd și laș", a adăugat el.Într-un balet uluitor care dezvălui gradul de tensiune care domnește în sferele înalte ale puterii americane, numeroși oficiali de prim rang au asigurat că nu au nicio legătură cu această afacere."Speculații potrivit cărora editorialul New York Times a fost scris de mine sau de adjunctul meu sunt false", a subliniat într-un comunicat Dan Coats, șeful informațiilor americane.În vizită în India, secretarul american de Stat Mike Pompeo a asigurat că textul nu îi aparține. Serviciile șefului Pentagonului Jim Mattis au făcut același lucru.În acest editorial, autorul anonim - calificat drept un "individ foarte periculos" de Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump - spune că președintele afectează "buna sănătate" a republicii."Dacă înalți oficiali ai guvernului apreciază că președintele Statelor Unite este în incapacitatea de a-și îndeplini sarcinile, atunci ar trebui să invoce amendamentul 25", a afirmat senatoarea democrată Elizabeth Warren.Senatoarea de Massachusets se referă la o procedură complexă - distinctă de celebra destituire ("impeachment") care trebuie lansată de vicepreședinte și cabinetul său, apoi aprobată de Congres, și care vizează privarea președintelui de atribuțiile sale.Aceasta este și opinia celor de la The Atlantic care, într-un editorial intitulat „Suntem martorii unei lovituri de stat antidemocratice în plină desfășurare”, afirmă că actele de sabotare ale președintelui sunt periculoase pentru sistemul americane de guvernare și, dacă membri cabinetului său cred că Trump este în incapacitate de a-și îndeplini funcțiile, atunci ar trebui revocat din funcție, și nu sabotat din interior de către persoane care nu au fost alese în funcții, ci numite.Pentru fostul șef al CIA John Brennan, acest editorial extraordinar din toate punctele de vedere demonstrează "gradul de îngrijorare din cadrul administrației americane"."Nu știu cum va reacționa la asta Donald Trump", a declarat el, la NBC. "Un leu rănit este un animal foarte periculos și cred că Donald Trump este rănit".