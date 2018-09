Cererea Italiei prin care Franţa şi Spania sunt rugate să-şi deschidă porturile în faţa migranţilor, respinsă

Un apel adresat Franței și Spaniei de către Italia pentru a-și oferi porturile în vederea debarcării migranților salvați din Marea Mediterană nu a reușit să obțină sprijinul statelor membre ale UE, în ciuda amenințărilor Romei de a boicota misiunea UE de salvare, cunoscută sub numele de Operaţiunea Sophia. "Deturnând" o întâlnire a miniștrilor apărării de la Viena, reprezentanta italiană, Elisabetta Trenta, a cerut ca porturile care primesc ambarcaţiuni de salvare să fie desemnate prin rotaţie pentru a mai uşura din greutăţile cu care se confruntă ţara sa, potrivit The Guardian , citat de Rador.Italia a devenit principalul traseu spre Europa pentru sute de mii de solicitanți de azil care sosesc de pe mare, de când celălalt traseu principal, din Turcia prin Grecia, a fost în mare parte închis în 2016. Deşi numărul migranţilor a scăzut în ultimul an, noul guvern populist italian a făcut din blocarea traseului un pilon al politicii sale. Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Federica Mogherini, le-a confirmat reporterilor că Italia a prezentat această propunere, dar a declarat că întâlnirea respectivă nu a fost locul potrivit pentru adoptarea unei asemenea decizii.Mogherini a afirmat că, din câte știe, propunerea Italiei nu a întrunit nici sprijinul unanim necesar al celorlalte state membre și nici nu crede că propunerea ar putea fi sprijinită în următoarele săptămâni. Ea a spus că Italia a fost de acord că misiunea de căutare și de salvare din Marea Mediteraneană trebuie să continue dincolo de planul său actual, care se încheie în decembrie. "Astăzi ... a fost, pentru mine și pentru miniștrii strânşi în jurul mesei, şi nu în ultimul rând, pentru cel italian, o zi în care să verificăm dacă există o voință politică pentru a garanta continuarea operațiunii, aşa cum cu siguranţă este cazul", a spus ea."La întrebarea: 'Vrem și dorim ferm să continuăm operațiunea Sophia?', răspunsul a fost cu siguranță: 'Da'". Dar acest lucru părea să contrasteze flagrant cu poziţia ministrului italian de interne și cu cea a vicepremierului Matteo Salvini. Joi, el le-a declarat reporterilor: "Pregătim câteva propuneri pentru Bruxelles, așa cum am mai făcut-o şi în trecut. Întotdeauna au spus nu. Dacă vor continua să spună nu, ne vom ocupa de migraţie în felul nostru".Salvini, al cărui partid de extremă dreaptă a intrat în guvern alături de Mișcarea Cinci Stele, în acest an, a adoptat o poziţie dură în privința imigrației, declarând în repetate rânduri că Italia nu va mai fi "tabăra de refugiați a Europei". După alegeri, atacurile asupra imigranților din Italia s-au înmulţit. Aproximativ 650.000 de persoane, în special din Africa și din Orientul Mijlociu, au ajuns pe țărmurile italiene începând din 2014.Cererea italiană survine după o serie de dispute diplomatice în urma cărora ambarcaţiunilor de salvare nu li s-a mai permis să acosteze în Italia decât dacă şi alte state acceptă să îi preia pe oamenii aflaţi la bord. Săptămâna trecută, Salvini a fost pus sub anchetă de procurorii italieni de la Agrigento, din Sicilia, pentru presupus abuz în serviciu, răpire și detenție ilegală, în legătură cu refuzul său de a permite unui număr de 177 imigranți, aflaţi la bordul navei Ubaldo Diciotti, un vas al pazei de coastă, să debarce.Salvini a împiedicat pasagerii să debarce timp de aproape o săptămână, solicitând în același timp garanții de preluare din partea altor state membre ale UE. După ce această cerere i-a fost refuzată, Salvini a declarat că se va întâlni cu premierul ungar Viktor Orbán pentru a discuta despre "strategii alternative". Marți, după întâlnirea lor, Salvini și Orbán au susținut că "merg pe acelaşi drum", după ce au discutat despre formarea unui front comun împotriva migrației pentru a se opune politicilor președintelui francez, Emmanuel Macron."Vrem să schimbăm demersurile Europei. Vrem să ne protejăm granițele. Vom combate politicile pro-migranţi susținute de Macron și de (George) Soros", a spus Salvini. Joi, Macron a replicat: "Salvini și Orbán au dreptate să mă considere o amenințare pentru că nu vom ceda sub nici un motiv în faţa naționaliştilor și a celor care susțin ura". Salvini le-a replicat reporterilor: "Franţa a retrimis în Italia 48000 de migranţi, aşa că el ar face mai bine să tacă din gură".Mogherini a spus că se va face o revizuire a regulamentului Operaţiunii Sophia, dar că este vital ca ea să continue cu orice preţ, existând altfel riscul ca pe mare să se înregistreze din nou un mare număr de decese.