VIDEO Germania: 18 persoane rănite în timpul altercațiilor dintre grupurile de extremă-dreapta și pro-imigranți / Heiko Maas către germani: Dați-vă jos de pe canapea și luptați împotriva rasismului

18 persoane au fost rănite, inclusiv trei ofițeri de poliție, în timpul ciocnirilor de sâmbătă dintre grupurile de extremă-dreapta și grupurile pro-imigranți.

Aproximativ 4.500 de protestatari ai extremei-drepte în Chemnitz. Pe de altă parte, aproximativ 4.000 de persoane pro-imigrație au organizat o contramanifestație.

După ce demonstrațiile s-au încheiat, grupuri mici s-au ciocnit între ele, a raportat poliția.

”Trebuie să ne dăm jos din canapea și să deschidem gura”, a spus Heiko Maas într-un interviu pentru săptămânalul Bild am Sonntag. ”Generației noastre i-a fost dată libertatea, statul de drept și democrația drept cadou. Nu a trebuit să luptăm pentru ele; (acum) luăm prea mult de-a gata”, a adăugat el.

Activiștii de extremă-dreapta și grupurile de stânga s-au ciocnit deja luni la Chemnitz, la o zi după moartea unui bărbat german în vârstă de 35 de ani.

Într-un atac armat care a avut loc duminica trecută, în centrul orașului Chemnitz, un bărbat de 35 de ani a fost ucis. Altercația a avut loc la o serbare publică, iar incidentul s-a transformat în motiv de revoltă și marș al unui grup de circa 800 de extremiști.

Saxonia a fost centrul mobilizării grupurilor de extremă-dreapta împotriva străinilor, după moartea bărbatului. Demonstranții de dreapta consideră că imigranții sunt vinovați de crimă.

The water cannon has been brought in - only using the loud speaker at the moment #Chemnitz pic.twitter.com/ATtdEke1Qq