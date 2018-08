Trump a schimbat modul în care adolescenții se raportează la știri

De când Trump a preluat conducerea Casei Albe, acesta a atacat fără oprire media. Acesta a avut în vedere reporteri, s-a referit la presă ca fiind ,,dușmanul americanilor” și a popularizat termenul ,,fake news” (știri false) pentru a denigra articole altfel credibile. Între timp, încrederea publicului în presă a ajuns la un minim istoric. Conform unui

recent întocmit de Knight- Gallup, doar unul din trei americani au o percepție pozitivă despre presă, scriu cei de la

Tinerii pot vedea postările de pe Twitter ale președintelui ca fiind niște glume, însă cei mai mulți dintre ei împărtășesc sentimentele negative ale acestuia cu privire la presă.

Există tot mai multe dovezi că acest scepticism, exacerbat de atacurile neobosite ale președintelui, ajunge la următoarea generație de votanți. Un raport din 2017 a prezentat următoarea descoperire: mulți americani consideră că știrile sunt subiective și sunt sceptici cu privire la acuratețea acestora. Studiul a folosit un focus grup de 52 de persoane cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani și a fost realizat de Fundația Knight în parteneriat cu Data & Society.

,,Nu a presupus nimeni că știrile ar putea transmite adevărul sau că ar fi demne de interesul lor, ” apare în studiu.

Adolescenții, în mod particular, par a chestiona tot mai des credibilitatea și valoarea organizațiilor media tradiționale. În interviuri luate de The Atlantic, mulți tineri și-au exprimat scepticismul cu privire la acuratețea știrilor din media tradițională, reiterând caracterizarea subiectivă a lui Trump când vine vorba despre multe dintre sursele de știri. Aceștia au spus că postările scandaloase ale președintelui au devenit o parte comună a vieții și că acestea au dat naștere unor expresii care au intrat în limbajul comun.

,, Nu consider că există organizații media neutre”, spune Emma Neely, o adolescentă de 19 ani din Tennessee. ,,Fiecare jurnalist și editor are convingeri personale. Ce scriu ei este subiectiv, chiar dacă uneori în doze mici.”

Angie are 16 ani și trăiește în New York. Ea este de părere că Trump și comentariile sale au arătat oamenilor că nu putem da crezare știrilor.

,,Cred că tot acest fenomen a făcut adolescenții conștienți că există subiectivitate și că lucrurile nu sunt așa cum par”, spune aceasta.

Rețelele sociale oferă tinerilor un grad de acces în timp real la știri care nu are precedent. Majoritatea adolescenților americani urmăresc pe rețele sociale nu doar președintele țării, ci și alți politicieni, jurnaliști și canale de știri. Cei care nu îl urmăresc direct pe Trump spun că sunt la curent cu tot ce postează acesta din postările prietenilor lor.

,,Văd o schimbare incredibilă față de situația de acum șase ani”, spune Kathleen Carver, profesoară la Liceul Wylie East din Texas. ,,Când am început să lucrez, elevii nu erau foarte interesați sau documentați despre probleme curente. Astăzi, totuși, le pasă despre ce se întâmplă în lume. Ei vorbesc despre știri ca și cum ar fi bârfe de liceu. A devenit mult mai relevant pentru ei.”

Chiar dacă cei mai mulți dintre adolescenți nu îl iau în serios pe Trump, părerile negative ale acestuia despre canalele de știri au afectat cu siguranță modul în care tinerii se raportează la cele mai cunoscute branduri din industrie. Cei mai mulți participanți la studiile amintite mai sus au convingeri puternice despre CNN, The New York Times, The Washington Post și Fox News.