Trump avertizează că ar putea apărea „violențe” provocate de extrema stângă dacă Partidul Democrat câștigă alegerile pentru Congres

Președintele SUA, Donald Trump a avertizat că politicile pe care el le-a impus vor fi subminate în mod violent dacă Democrații câștigă alegerile din Noiembrie. Trump le-a spus liderilor evanghelici că votul în aceste alegeri este un „referendum” în ceea ce privește libertatea de exprimare și libertatea religioasă și că aceste lucruri amintite anterior sunt amenințate de „oameni violenți”, conform bbc.com





Președintele a apelat la gruprui creștine conservatoare pentru ajutor, spunându-le acestora ca sunt la un vot distanță de „a pierde tot”. Aceste alegeri sunt văzute ca un test cu privire la popularitatea președintelui.

Trump s-a luptat în ultima vreme cu publicitatea negativă după ce fostul lui avocat și fostulu lui manager de campanie au fost condamnați la începutul acestei luni. O înregistrare audio de la o întâlnire dintre Trump și un grup de lideri evanghelici, care a avut loc în incinta Casei Albe, a fost dat publicului. În cadrul acestei întâlniri, președintele SUA a declarat, vorbind despre alegeri, că „aceasta nu este o chestiune de simpatie sau antipatie, este o chestiune ce are în vedere faptul că democrații vor da peste cap tot ceea ce am făcut și vor face asta rapid și violent. Există violență. Când te uiți la Antifa-aceștia sunt oameni violenți”.Ce este în joc la aceste alegeri? Se vor alege toți cei 435 de membrii ai Casei Reprezentanților, 35 de locuri din cele 100 din Senat și 36 din cele 50 de locuri ale guvernanților de stat, plus mai multe funcții locale și de stat. Partidul Republican are în momentul de față o majoritate în ambele camere ale Congresului și ale Casei Albe.