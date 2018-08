Donald Trump anunță plecarea avocatului Casei Albe Don McGahn

"Avocatul Casei Albe Don McGahn va părăsi postul în toamnă, la puțin timp după confirmarea (sper) a judecătorului Brett Kavanaugh la Curtea Supremă", a scris Trump, într-un tweet.Acesta nu a precizat motivele plecării consilierului său și nici cine îi va lua locul.Acest anunț intervine la două săptămâni după dezvăluirile New York Times potrivit cărora Don McGahn a "cooperat extins" cu ancheta efectuată de echipa condusă de Mueller asupra suspiciunilor de înțelegeri ascunse între echipa de campanie a miliardarului republican și Rusia.Trump, care nu încetează să denunțe o "vânătoare de vrăjitoare", nu și-a ascuns agasarea după publicarea acestui articol. "L-am autorizat ca și pe toți ceilalți să depună mărturie”, a afirmat președintele, care a adăugat că nu are "nimic de ascuns".Donald Trump a suferit o dublă lovitură judiciară în august.Fostul său șef de campanie, Paul Manafort, a fost declarat vinovat de fraudă bancară și fiscală. Această decizie are o rezonanță particulară deoarece este vorba de primul proces care provine din ancheta tentaculară derulată de Mueller.Fostul său avocat personal Michael Cohen a pledat vinovat pentru fraudă fiscală și încălcarea legilor privind finanțarea campaniilor electorale, fapte descoperite de ancheta lui Mueller dar fără legături cu Rusia.