Donald Trump acuză Google că ascunde știrile corecte despre el

Președintele american, Donald Trump, a spus marți că motorul de căutare Google ascunde știrile corecte despre el, promovând în schimb știrile false, relatează Reuters.

Într-o serie de postări pe Twitter, Trump a spus că rezultatele căutărilor pe Google pentru”Știri Trump” arată numai știri pe care el le încadrează la categoria ”false”.

”Le-au măsluit, pentru mine și pentru alții”, a spus el, dând vina pe Google, parte a Alphabet Inc, că promovează site-uri de știri ca CNN și a suprimat vocile politice conservatoare.

"Aceasta este o situație foarte gravă - va fi abordată!", a adăugat Trump, care nu a oferit detalii.

Reprezentanții Casei Albe nu au răspuns imediat la o solicitare de a comenta declarațiile.

De asemenea, nici reprezentanții Google nu au putut fi contactați.

În timp ce algoritmii din spatele căutărilor Google de pe internet sunt păstrați secreți, principiile sale de bază sunt cunoscute. Rezultatele căutării pe Google sunt generate de o varietate de factori măsurați de algoritmii companiei.

Aceștia includ determinarea relevanței unui site prin numărarea linkurilor la pagină. Alți factori, ca istoricul personal al căutărilor sau cum anumite cuvinte cheie apar pe pagină, de asemeanea afectează modul în care paginile sunt clasificate. Site-uri populare de știri ca CNN și New York Times, către care mulți cititori dau link-uri, pot apărea mai sus la căutări pe baza acestor tipuri de factori.

Trump critică de mult timp modul în care persoana sa este acoperită de către mass-media, acesta utilizând frecvent termenul de ”fake news”.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!