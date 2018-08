NY Times: Cât de mult a decăzut America

În Vest e altfel. E mai ușor să te simți în contact direct cu o bucățică din esența a ceea ce este America. Spațiul, din care atât de mult încă mai este atât de pustiu, atât de formidabil, vorbește despre oportunitatea americană. Nemărginirea invită la reinventare și la individualism spinos.







Aici, în Colorado, stat violet [stat în care electoratul este aproape egal împărțit între democrați (albastru) și republicani (roșu) - n.trad.], divizat între iubitorii de arme de foc și iubitorii de marijuana fumată legal, tendințele libertariene sunt puternice. Aceasta e bucățica de SUA pe care restului lumii îi este greu s-o priceapă. De unde disprețul pentru pomeni [ajutoare sociale de stat - n.trad.], de unde semnul egalității pus între asistența universală de sănătate și socialism, de unde obsesia de a te baza doar pe tine însuți, de unde refuzul de a vedea că răspândirea armelor de foc duce la răspândirea împușcărilor în masă?, scrie NY Times , citat de Rador.





Evident că aglomerata Europă, cu rănile ei, caută solidaritate în numele stabilității, în vreme ce America, cu spațiile ei vaste, îmbrățișează dreptul de a fi lăsat în pace (cel puțin până când se întâmplă să ai nevoie de un medic) și dreptul de a putea explora, indiferent de riscuri, următoarea frontieră.



Spuneam că în Vest e altfel. De fapt nu e chiar așa de diferit în Vest, doar că acolo poți vedea mai clar pe ce principii se fundamenta această țară, în propria ei imagine mitologizată despre sine, ce însemna să fii american, ce însemna să aspiri la o măsură nouă și exemplară de libertate, precum și cât de mult au decăzut lucrurile, într-atât încât să ajungă să-l producă pe președintele Donald Trump.



Nici o parte a țării nu este imună la fractura americană sau la războaiele sordide ale lui Trump, la confruntările culturale pe teme de identitate, gen [în sensul de sex asumat de un individ, indiferent de sexul lui biologic - n.trad.] și rasă, la efectele stagnării veniturilor vreme de decenii ori la narcisismul modernității. Într-un stat violet, spre diferență de Brooklyn (New York) sau Palo Alto (California), aceste diferențe se presează reciproc.



Apar conversații care sparg liniile de demarcație ideologică. Localitatea Grand Junction, din vestul statului Colorado, a votat la ultimele alegeri cu Trump. Acolo am vorbit cu Robert Babcox, un pastor, care îl laudă pe președinte pentru că își respectă promisiunile din campania electorală și pentru că, „lăsând la o parte toată bravada” lui, revigorează economia. Babcox a calificat interdicția privind încărcătoarele de arme cu peste 15 cartușe, promulgată de guvernatorul democrat cu aspirații prezidențiale John Hickenlooper, „o lege naivă”.



Pastorul mi-a spus că, dacă vrea, se urcă în mașină, trece granița din apropiere în statul vecin, Utah, și-și cumpără de acolo un încărcător de mare capacitate. El afirmă că Al Doilea Amendament [stabilește dreptul populației de a deține și purta arme de foc (pentru a se putea apăra dacă statul își pierde caracterul democratic) - n.trad.] a fost conceput pentru a crea o miliție „egală cu guvernul pentru a asigura independența” și că, în consecință, interdicția privind încărcătoarele ar trebui abrogată.



El a spus: „Dacă eu restricționez pe cineva în privința armelor pe care le poate cumpăra, de ce nu aș fi eu în stare să restricționez ce poți spune tu despre mine în baza Primului Amendament? Atunci când periclităm un drept, le periclităm pe toate.” Cuvintele nu ucid, i-am spus eu. Unele lucruri sunt mai rele decât moartea, mi-a răspuns el. Atunci, am întrebat eu, Trump este excelent? Nu, a replicat pastorul.



El nu are încredere în Trump decât „până la un punct”. Cineva ar trebui să-i confiște telefonul, mi-a spus el. Americanii se pot uni, afirmă el, lăudându-l pe John F. Kennedy. „Eu am fost înrolat la Marină”, mi-a zis. „Am văzut atât de mulți dispăruți înainte de vreme - albi, negri, hispanici. În cazul fiecăruia m-a durut la fel de mult, și toți tot roșu au sângerat, iar acea lecție n-am uitat-o niciodată.



” Adevărul în privința fiecărei noi revelații șocante despre Trump - cea mai nouă fiind cea a lui Michael Cohen, care a violat legislația privind finanțarea campaniei electorale plătind două femei pentru a nu divulga informații, în coordonare cu un „candidat la o funcție federală” - este acela că ea era deja întipărită în imaginea lui. Susținătorii lui - și sunt câteva zeci de milioane - nu și-au făcut niciodată iluzii.



N-am întâlnit nici unul, inclusiv Babcox, care să nu fi avut un tablou destul de clar în privința lui Trump. Ei au știut încă de la bun început că e un narcisist nevoiaș, un afemeiat, o canalie, un fanfaron și, în general, o ființă umană abjectă. De aceea înregistrarea „Access Hollywood” [conversație obscenă a lui Trump - n.trad.] sau împăunarea cu „aș putea împușca pe cineva pe Fifth Avenue” [„...și tot n-aș pierde voturi” - n.trad.] nu i-au distrus candidatura. Este de asemenea motivul pentru care trebuie tratat cu precauție impulsul de a crede că a venit momentul în care totul începe să se destrame.







Sigur, Trump pare mai disperat acum. Dar cine aplică legea, dacă Trump a încălcat-o? O aplică Congresul - și până când lucrurile se vor schimba acolo (poate la alegerile din noiembrie) ori până când republicanii vor abandona în sfârșit politica de a se ține de nas și a acționa tot oportunist, Trump va trece cu bine de furtună.







Există o întrebare mai profundă, care ne readuce la extraordinarul peisaj vestic și la înaltul ideal american consacrat de el. Americanii l-au ales pe Trump. Nimeni altcineva nu a făcut-o. Ei s-au coborât la nivelul lui. Masculii albi creștini care își pierd locul în cadrul ordinii sociale au decis că vor face orice pentru a se salva - și ia mai dă-o naibii de moralitate.



Au făcut un târg cu diavolul în deplină cunoștință de cauză. Și atunci întrebarea reală este: Ce mai înseamnă astăzi să fii un american? Cine naiba suntem noi? Ce am devenit? Trump era un simptom, nu o cauză. Problema este mult mai profundă decât persoana lui.







În opinia lui William Steding, un istoric din Colorado specializat în diplomație, individualismul american s-a metamorfozat în narcisism, perfectibilitatea în sentiment de îndreptățire, iar excepționalismul în hybris.



Din toate acestea, și din altele, s-a născut malignitatea subversivă a lui Trump. Ea nu poate fi extirpată peste noapte.