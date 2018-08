​SUA: Lumea politică îi aduce un omagiu senatorului John McCain

Senatorul John McCain, pilot torturat în timpul Războiului din Vietnam, candidat la Casa Albă şi figură nonconformistă a politicii americane, a murit sâmbătă la vârsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral, comentează AFP, citată de Agerpres. Imediat, reacţiile au început să apară pentru a saluta memoria acestui important politician republican, care a supărat multă lume, inclusiv din propria familie politică, însă al cărui devotament patriotic a fost recunoscut de toţi.





Biroul senatorului republican a anunţat că el a încetat din viaţă în cursul după-amiezii de sâmbătă, înconjurat de soţia sa, Cindy, şi de familie. "La moartea sa, el a servit cu fidelitate Statele Unite ale Americii timp de 60 de ani", a declarat biroul într-un comunicat."John şi cu mine veneam din generaţii diferite, am avut origini complet diferite şi ne-am înfruntat la cel mai înalt nivel al politicii", a declaratcare l-a învins la prezidenţialele din 2008."Dar am împărtăşit, în pofida diferenţelor noastre, o fidelitate faţă de ceva foarte înalt, idealurile pentru care generaţii întregi de americani şi de imigranţi s-au luptat şi s-au sacrificat", a adăugat el., a propus ca aripa Senatului în care John McCain şi-a avut biroul să îi poarte numele., în conflict cu senatorul republican, a scris pe Twitter un scurt mesaj de condoleanţe, fără niciun cuvânt despre cariera şi viaţa acestuia."Condoleanţele mele şi respectul meu cel mai sincer pentru familia senatorului John McCain. Inimile şi rugăciunile noastre sunt alături de voi!", a scris Donald Trump.Una din ultimele dorinţe exprimate de John McCain a fost clară: el a făcut cunoscut că nu doreşte ca locatarul de la Casa Albă să participe la înmormântarea sa.Spre deosebire de şeful statului, cei mai mulţi congresmeni şi foşti congresmeni americani au dat publicităţii un comunicat în minutele după anunţul decesului,salutând de exemplu un "om de convingere profundă şi un patriot în cel mai înalt grad".a salutat şi el memoria lui John McCain, subliniind că, "de multe ori, el a lăsat deoparte apartenenţa partizană" pentru a servi naţiunea., vicepreşedinte sub Bill Clinton, s-a exprimat în acelaşi sens: "Întotdeauna l-am admirat şi respectat pe John", pentru că el căuta mereu "să găsească un teren de înţelegere, oricât de greu ar fi fost", a spus acesta.Pentru, "America şi Libertatea au pierdut unul dintre cei mai mari campioni ai lor"., a publicat pe contul ei de Twitter un text în care a povestit că a rămas alături de tatăl său până la final, "aşa cum a fost el cu mine la debutul meu".