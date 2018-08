Google se alătură Facebook și Twitter în lupta împotriva conturilor iraniene responsabile de dezinformare 

"Am identificat şi am închis un anumit număr de conturi legate de organizaţia IRIB (radio-televiziunea iraniană) care îşi disimulau conexiunile cu acest efort", ce începe cel puţin din ianuarie 2017, a explicat Kent Walker, vicepreşedinte al Google, într-un comunicat."Cei angajaţi în acest tip de operaţiune de influenţare încalcă politicile noastre. Am eliminat rapid astfel de conţinut din serviciile noastre şi am închis conturile acestor actori", a adăugat el.Gigantul american, care s-a asociat în acest caz cu firma de securitate cibernetică FireEye, a explicat că a blocat 39 de canale YouTube ce cumulau aproape 13.500 de vizionări în Statele Unite de "videoclipuri relevante", a dezactivat şase bloguri pe platforma Blogger şi 13 conturi pe reţeaua sa socială Google+.Grupul a precizat că a informat parlamentarii americani şi poliţia despre descoperirile din ancheta sa.Şi reţelele sociale Facebook şi Twitter au anunţat marţi suspendarea a sute de conturi fiecare, în urma unei sesizări din partea firmei de securitate cibernetică FireEye, după cum a informat Reuters, citat de Agerpres.Potrivit FireEye, posesorii conturilor promovau propaganda iraniană şi discuţii pe teme "anti-saudite, anti-israeliene şi pro-palestiniene"."Am eliminat 652 de pagini, grupuri şi conturi pentru comportament neautentic coordonat cu originea în Iran, care ţinteau persoane din mai multe servicii prin internet din Orientul Mijlociu, America Latină, Regatul Unit şi SUA", a afirmat pe un blog Nathaniel Gleicher, şeful politicii de securitate cibernetică la Facebook.Twitter, care a suspendat 284 de conturi, a denumit eforturile "manipulare coordonată".Campania de influenţare a început anul trecut şi a continuat până luna aceasta, precizează FireEye.