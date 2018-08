WP: Trump se dezlănţuie împotriva anchetei privind Rusia pe care o compară cu McCarthy-ismul

Unii critici ai lui Trump au sugerat că preşedintele - care săptămâna trecută l-a privat pe fostul director al CIA, John Brennan, de permisele de securitate şi s-a angajat să ia măsuri similare împotriva unei liste de alţi critici - este cel care se comportă precum McCarthy.







Tweet Donald J. Trump: "Studiaţi-l pe defunctul Joseph McCarthy, deoarece acum ne aflăm într-o perioadă în care, pe lângă Mueller şi banda lui, McCarthy pare un mic copil! Vânătoare de vrăjitoare trucată!" - 3.24 PM - 19 august 2018 Preşedintele a petrecut weekendul în staţiunea din apropiere de Bedminster. Urma să se întoarcă la Washington duminică seara.

Preşedintele Trump a reacţionat înfuriat la noile relatări conform cărora consilierul Casei Albe a cooperat amplu cu ancheta privind Rusia, fără ştiinţa deplină a lui Trump, calificând-o drept "fake story" şi comparând-o cu McCarthy-ismul. Într-o serie de tweet-uri, preşedintele s-a dezlănţuit împotriva unui articol apărut în New York Times, conform căruia avocatul de la Casa Albă, Donald McGahn, a luat parte la cel puţin trei audieri conduse de procurorul special Robert S, potrivit Washington Post , citat de Rador.Mueller III, care s-au întins pe o perioadă de 30 de ore. McGahn a furnizat relatări detaliate despre "episoadele din inima anchetei" referitor la eventualitatea ca Trump şi asistenţii lui să fi încercat să obstrucţioneze justiţia, relatează NY Times, motivat parţial de teama că preşedintele ar fi putut să însceneze ceva pentru ca el să fie tras la răspundere. Preşedintele a sugerat că McGahn a avut sprijinul lui deplin pentru a vorbi cu Mueller.Tweet Donald Trump: "Ratatul New York Times a scris un articol care lasă impresia că consilierul Casei Albe s-a ÎNTORS ÎMPOTRIVA preşedintelui, când de fapt lucrurile stau exact invers - şi cei doi reporteri Fake ştiau asta. Acesta este motivul pentru care Fake News Media a devenit Duşmanul poporului. Cu atât mai rău pentru America!" - 3.06 PM - 19 august 2018 Trump a subliniat că el şi-a autorizat asistenţii să coopereze cu Mueller.Echipa juridică iniţială a preşedintelui crezuse că această strategie putea pune capăt rapid anchetei. "Nu am nimic de ascuns", a scris Trump într-un tweet. Dar NY Times a relatat că McGahn a fost prins cu garda jos de acea decizie şi şi-a pus la punct propria strategie pentru a-şi proteja propria responsabilitate legală şi a demonstra că el nu a făcut nimic reprobabil. "Nu este clar că dl Trump apreciază amploarea cooperării dlui McGahn cu procurorul special", scrie NY Times."Preşedintele a crezut în mod eronat că dl McGahn va acţiona aşa cum ar face un avocat personal pentru clienţi şi nu va face decât să-i apere interesele în faţa anchetatorilor, conform unei persoane care cunoaşte modul în care gândeşte el. Tweet Donald Trump: "Unii membri ai media sunt foarte Furioşi pe 'fake story'-ul din New York Times. De fapt m-au sunat ca să se plângă şi să-şi ceară scuze - un mare pas înapoi.Din ziua în care am anunţat, (NY) Times a fost 'Fake News' şi cu noul lor membru dezgustător al consiliului de administraţie, lucrurile nu vor face decât să se înrăutăţească!" - 3.14 PM - 19 august 2018 Trump a comparat ancheta lui Mueller cu tacticile folosite de defunctul senator Joseph McCarthy, care a susţinut că agenţii comunişti şi spionii sovietici au infiltrat guvernul american, acuzându-i pe unii de trădare, fără probe.