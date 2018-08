​Amiralul în retragere William McRaven îi cere lui Trump să îi retragă și lui accesul la informații secrete: Ne-ați umilit pe scena internațională și ați divizat națiunea noastră

Într-o scrisoare deschisă publicată de Washington Post, fostul șef al forțelor speciale americane i-a luat apărarea lui John Brennan, "unul dintre cei mai buni servitori ai statului pe care i-am cunoscut vreodată"."Sunt puțini americani care au făcut mai mult decât John pentru apărarea acestei țări", a adăugat McRaven. "E un bărbat de o integritate în afara discuției, a cărui cinste și moralitate nu au fost niciodată puse în discuție"."Drept urmare, consider o onoare să îmi revocați și mie acreditarea pentru accesul la informații secrete, astfel încât să pot adăuga numele meu unei liste cu bărbați și femei care au criticat președinția dvs", concluzioneaza McRaven, care a condus până în 2014 comandamentul Forțelor Speciale (Socom)."Ca majoritatea americanilor, speram, când ați ajuns președinte, că vă veți arăta la înălțimea situației și veți deveni liderul de care țara noastră are nevoie", a continuat el. Dar, "prin comportamentul dvs, ne-ați pus în situații stânjenitoare în ochii copiilor noștri, ne-ați umilit pe scena internațională și, mai rău, ați divizat națiunea noastră".Trump a revocat miercuri accesul la informații clasificate fostului șef CIA John Brennan, conform Reuters. Președintele l-a acuzat pe Brennan că și-a folosit accesul la informații confidențiale pentru „a semăna diviziune și haos" în rândul administrației Trump.Brennan a fost un consilier apropiat al președintelui democrat Barack Obama și s-a arătat foarte critic față de Trump. Această acreditare oferă înalților oficiali accesul la informații sensibile și confidențiale chiar dacă au părăsit funcțiile.Casa Albă a precizat că președintele are în vedere retragerea acreditării și pentru alți foști înalți oficiali din epoca Obama, printre care fostul șef al FBI James Comey dar și James Clapper, director de informații până la începutul lui 2017, Michael Hayden, fost șef al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și apoi al CIA, Susan Rice, consiliera lui Obama pentru securitate națională, și Andrew McCabe, fost director adjunct interimar la FBI până în 2017.Toți l-au criticat la scenă deschisă pe Donald Trump, după ce a devenit președinte, în 2017.