Sute de publicaţii din SUA au lansat o campanie pentru libertatea presei, după criticile lui Trump

Peste 300 de publicaţii din Statele Unite au iniţiat o campanie coordonată de cotidianul The Boston Globe în sensul apărării libertăţii presei, criticând atitudinea preşedintelui Donald Trump, care a denunţat în mod repetat "ştirile false" şi i-a catalogat pe jurnalişti "inamicul poporului", potrivit Mediafax.

Donald Trump a denunţat frecvent "ştirile false", iar recent i-a numit pe ziarişti "inamicul poporului", oameni "foarte periculoşi şi bolnavi".

La campania de presă coordonată de cotidianul The Boston Globe participă peste 300 de publicaţii, inclusiv ziare prestigioase precum Chicago Sun-Times, The New York Times şi The Philadelphia Enquirer.

"Jurnaliştii nu sunt inamicul. Astăzi, avem în Statele Unite un preşedinte care a creat un slogan conform căruia membrii presei care nu susţin evident politicile actualei Administraţii americane sunt «inamicul poporului». Aceasta este una dintre multele minciuni vehiculate de acest preşedinte. (...) Libertatea presei este esenţială pentru asigurarea libertăţii cetăţenilor", comentează cotidianul The Boston Globe.

La rândul său, cotidianul The New York Times a admis că opiniile critice la adresa presei, din cauza erorilor, sunt corecte, dar a precizat: "A insista că adevărul care nu este pe plac sunt ştiri false constituie un element periculos pentru democraţie. De asemenea, a-i considera pe jurnalişti inamicul poporului este periculos. Punct".

Donald Trump se declară apărător al libertăţii presei şi condamnă campania

"Nu există un alt lucru pe care să îl doresc mai mult decât libertatea presei", a reacţionat Donald Trump, denunţând din nou "ştirile false".

"Cotidianul The Boston Globe, care a fost vândut publicaţiei falimentare New York Times pentru suma de 1,3 miliarde de dolari (plus 800 de milioane de dolari ca pierderi şi investiţii), practic 2,1 miliarde de dolari, a fost revândut apoi de Times cu un dolar. Acum, The Globe este într-o campanie coordonată cu alte publicaţii pe tema presei libere. Presa de tip Ştiri False a devenit partidul de opoziţie. Este un lucru foarte rău pentru măreaţa noastră ţară. Dar câştigăm!", a transmis Donald Trump prin Twitter.