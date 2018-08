Uniunea Europeană trebuie să își schimbe tactica pentru evitarea unui Brexit fără acord

Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat marți că Uniunea Europeană trebuie să își schimbe tacticile în ceea ce privește negocierile pentru Brexit, pentru a evita ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar fără un acord, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Conform declarațiilor ministrului, riscul unui Brexit fără acord a crescut semnificativ în ultimele săptămâni.„Cred că riscul unui Brexit fără acord a crescut semnificativ. Totuși, nu este ceva ce ne dorim și sper că vom găsi o modalitate să evităm această situație”, a declarat ministrul. „Nu am văzut nicio schimbare în abordarea Comisiei Europene”, a adăugat acesta.Jeremy Hunt urmează să plece într-o călătorie de trei zile în Lituania, Danemarca și Olanda pentru a convinge oficialii celor trei țări să susțină planul pentru Brexit al prim-ministrului britanic Theresa May. Deși cele trei țări sunt aliați puternici ai Marii Britanii, reprezentanții acestora nu au susținut activ cauza prim-ministrului May în negocierile pentru Brexit.Theresa May a programat mai multe vizite oficiale ale miniștrilor în țările europene pe durata verii pentru a aduna susținere în discuțiile cu negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier.Jeremy Hunt a devenit ministrul de Externe al Marii Britanii după ce Boris Johnson a demisionat în semn de protest față de politicile premierului Theresa May privind Brexit.