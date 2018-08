Angela Merkel declară că Turcia trebuie să asigure independența Băncii Centrale

Cancelarul german Angela Merkel a făcut apel Turciei să asigure independența propriei bănci centrale, în timp ce mai mulți oficiali de rang înalt au exprimat îngrijorare în urma scăderii lirei turceşti, relatează site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

Lira turcească a atins, luni, cel mai scăzut nivel ai ultimilor 13 ani, cursul raportat ajungând şi la 7,98 de lire per euro, de la 6,93 de lire."Nimeni nu are un interes în destabilizarea economică a Turciei. Trebuie luată orice măsură pentru a asigura independența băncii centrale", a declarat Merkel în cadrul unei conferințe de presă la Berlin. "Germaniei i-ar plăcea să vadă o Turcia cu o economie prosperă. Acesta este interesul nostru", a adăugat Merkel.Ministrul german de Externe Heiko Maas a declarat că Ankara ar putea depune mai mult efort pentru a își îmbunătăți relațiile diplomatice atât cu Statele Unite, cât și cu Germania, ceea ce ar ajuta din punct de vedere economic."Da, situața actuală din Turcia cauzează îngrijorări majore", a afirmat Heiko Maas. Relațiile Turciei cu Statele Unite și Germania s-au destabilizat în urma deciziei Ankarei de a aresta mai mulți cetățeni din ambele țări.Maas consideră că rezolvarea diferențelor între Turcia și cei doi aliați NATO ar putea ajuta la reducerea crizei economice. "Consider că acest lucru ar ajuta la găsirea unei soluții inclusiv în problemele economice", a informat Maas.O purtătoare de cuvânt a Ministerului german de Finanțe a declarat că este prea devreme pentru a analiza cât va afecta situația economică din Turcia companiile germane.