Parisa Pourtaherian, prima fotografă din Iran care transmite de la un meci de fotbal

O fotografă din Iran a transmis imagini de la un meci de fotbal din Ghaemshahr de pe un acoperiș din proximitatea stadionului după ce accesul la meciul de fotbal i-a fost refuzat. În Iran, femeile nu au voie să intre pe stadioanele de fotbal pentru a urmări meciurile disputate de bărbați.

Niciun fotograf sportiv din Iran nu își dorește să rateze meciurile din liga națională de fotbal. Însă într-o țară în care femeile nu au acces pe stadioanele de fotbal, femeile care au ales meseria de fotograf sunt excluse de la astfel de evenimente.

Cu toate acestea, Parisa Pourtaherian nu a lăsat această interdicție să îi stea în cale când noul sezon din liga națională a început luna trecută. În timpul unui meci pe stadionul Vatani din orașul nordic Ghaemshahr, aceasta s-a urcat pe acoperișul unei clădiri din apropiere pentru a putea fotografia evenimentele sportive. A devenit atunci prima fotografă din Iran care să transmită de la un meci din liga națională de fotbal.

,,Am fost în zonă cu trei ore înainte de începerea meciului, căutând un acoperiș de unde să pot fotografia”, a declarat aceasta pentru The Guardian. ,,Am încercat să conving proprietarii să mă lase să intru, însă aceștia nu au acceptat în prima jumătate a meciului. Într-un final, unul dintre ei m-a lăsat să urc pe acoperișul clădirii.”

Meciul s-a disputat între Nassaji Mazandaran, una dintre cele mai vechi echipe din Iran, și Zob Ahan, un club sprijinit de compania de oțel din Isfahan.

Pourtaherian susține că ideea de a transmite de pe un acoperiș a apărut după ce a văzut mai multe fotografii cu oameni urmărind meciurile din ultimul sezon al ligii de pe acoperișurile caselor din apropierea stadioanelor.