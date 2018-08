Mike Pence: “O simplă prezență în spațiu nu este suficientă, noi trebuie să dominăm spațiul”

Vicepreședintele american Mike Pence a anunțat joi crearea unei “Forțe a spațiului”, dorită de Donald Trump, care vrea în acest fel să se asigure că Statele Unite “domină spațiul”, potrivit Rador.







“A venit vremea să scriem viitorul capitol al istoriei forțelor noastre armate, să ne pregătim pentru viitorul câmp de bătălie unde americanii cei mai buni și cei mai curajoși vor fi chemați să prevină și să învingă un nou val de amenințări contra poporului nostru și națiunii noastre”, a declarat dl Pence într-o alocuțiune în fața militarilor la Pentagon.





“A venit momentul să creăm Forța spațiului a Statelor Unite”, a spus el.





El a adăugat că pregătirile sunt deja în desfășurare pentru a face din această forță spațială a șasea ramură a forțelor armate, alături de armata terestră (US Army), armata aerului (US Air Force), marina (US Navy), corpul de Marines și gărzile de coastă, așa cum a ordonat în mai președintele american.









Președintele american ordonase în mai crearea unei forțe spațiale ca a șasea ramură a forțelor armate americane. “Pentru a apăra America, o simplă prezență în spațiu nu e suficientă, noi trebuie să dominăm spațiul”, adăugase el.



Dar crearea unei noi ramuri militare trebuind aprobată de Congres, vicepreședintele a arătat că procesul se va face pe etape, având ca obiectiv crearea celei de-a șasea ramuri până în 2020. El a cerut Congresului să aprobe un buget suplimentar de opt miliarde de dolari pentru următorii cinci ani.Spațiul este actualmente în responsabilitatea US Air Force.