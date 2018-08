VIDEO Marșul extremei drepte din Portland: Polițiștii i-au atacat cu bastoane, grenade paralizante și gaze lacrimogene pe contramanifestanții de stânga 

După două ore de manifestații, polițiștii s-au îndreptat către contramanifestanții de stânga cu bastaone de cauciuc și au fosloit grenade paralizante și gaze lacrimogene.

În timp ce polițiștii îi atacau pe contramanifestanții, membrii și simpatizanții grupului Patriot Prayer au scandat ”închideți-i, închideți-i”.

Poliția din Portland a trimis sute de ofițeri la marș, iar o mare parte din zi au încercat să îi țină pe extremiștii de dreapta, conduși de candidatul la Senatul SUA Joey Gubson, departe de contramanifestanți.

La un moment dat, susțin polițiștii, contraprotestatarii au început să arunce cu diverse obiecte în ei.

Un jurnalist a fost lovit de o sticlă de plastic plină și a spus că, cel mai probabil, aceasta a venit dinspre un contraprotestatar.

Un fotograf a spus, pe de altă parte, că primul atac a pornit dinspre Patriot Prayer. Acesta a spus că poliția l-a atacat atât pe el, dar și pe alți reporteri care filmau de pe trotuar.

De asemenea, co-președinta Partidului Democrat-Socialist din Portland, Olivia Katbi Smith, a spus că poliția nu a fost provocată.

Here's riot cops in Portland rushing and hitting me, @DonovanFarley , and others on the sidewalk. I don't know why they did this. #AllOutPDX #DefendPDX pic.twitter.com/mra0fanen0

here's a full 12 minute video, starting when Portland police rushed the protesters, shot rounds, set off explosions. 9:47 is when they rushed me (again). GoPro mounted on my DSLR. Haven't looked at my pictures yet. https://t.co/kLLPQL337J #DefendPDX #AllOutPDX