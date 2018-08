Actorul Steven Seagal, trimisul special al lui Putin în relațiile cu America

Seagal, căruia i s-a acordat cetățenie rusă din 2016, l-a lăudat pe președintele Putin ca fiind cel mai mare lider mondial.

Născut în SUA, starul filmelor cu arte marțiale a câștigat faimă mondială pentru rolurile sale din anii 1980 și 1990.

Acesta este de asemenea unul dintre starurile de la Hollywood care a fost acuzat de mai multe femei de comportament neadecvat sexual în timpul ascensiunii campaniei #MeToo, acuzații pe care actorul le-a negat.

Ministerul rus de Externe a făcut anunțul pe pagina sa oficială de Facebook, spunând că poziția lui Seagal de sol este una neplătită și va presupune promovarea relațiilor americano-rusești într-o ”sferă umanitară”.

Starul a apărat recent guvernul rus față de acuzațiile de ingerință în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Steven Seagal @sseagalofficial, who is a Russian citizen, has been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry @mfa_russia in charge of the \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA#RussiaUS\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 humanitarian ties



➡️ https://t.co/JxYrEdqoig pic.twitter.com/9Mo6CDxLF7