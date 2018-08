Criză de bere în Germania, pe fondul temperaturilor foarte ridicate

Sistemul de depozite eco-friendly al ţării prevede adăugarea câtorva eurocenţi suplimentari per recipient, fie că este produs din sticlă sau din plastic, indiferent de rolul ei. Sistemul mai prevede returnarea unei părţi a banilor către cumpărători atunci când aceştia returnează sticlele goale. În Germania, recipientele de sticlă cu utilizare multiplă domină piaţa ambalajelor, având o pondere de aproximativ 80%.Conform Quartz, având în vedere că adesea sunt cumpărate cutii întregi de bere, returnarea sticlelor goale (sau „Pfand”) înseamnă fie reprimirea unei părţi a banilor, fie colectarea unei sume de bani pe care să o utilizeze pentru următoarea cutie.„Este o dramă la nivel de industrie”, a spus Niklas Other, redactor la Inside, o revistă concentrată pe industria băuturilor, citat de Quartz.Astfel că unele fabrici de bere fac apel la populaţia germană să-şi returneze sticlele goale de bere - şi să nu se ducă în vacanţă şi să le uite - așa încât să poată ţine pasul cu cererea de bere.„Vremea grozavă şi berea multă sunt egale cu multă sete”, a scris pe pagina sa de Facebook Moritz Fiege, un producător german de bere, îndemnând totodată oamenii să aducă înapoi sticlele.În ciuda lipsei de sticle, temperaturile sufocante, care au urcat marţi până la temperatura de 39,2 grade Celsius, ajută industria germană de bere să iasă dintr-o perioadă mai proastă.După un an 2017 slab, dominat de o vară umedă, industria germană a berii a crescut cu doar 0,6% în prima jumătate a anului 2018. În plus, eliminarea surprinzătoare a echipei naţionale de fotbal a Germaniei de la Cupa Mondială din Rusia a fost un şoc pentru vânzătorii de bere, care se bazau pe săptămâni de sărbători ale suporterilor.Potrivit Asociaţiei Germane a Producătorilor de Bere, în Germania există peste 6.000 de mărci diferite de bere - doar în Cehia bându-se mai multă bere în UE.Pe fondul problemelor de recoltă generate de secetă, următoarea îngrijorare este că apare posibilitatea unei insuficienţe a cantităţii de boabe pentru producerea berii. Asociaţia germană a fermierilor DBV a declarat miercuri că recolta de cereale va fi cu 20% mai mică în acest an.