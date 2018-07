Compania aeriană Alaska Airlines a fost acuzată de discriminare în cazul unui cuplu gay

Compania aeriană, Alaska Airlines, a fost acuzată de discriminare după ce a cerut unui cuply gay să schimbe locurile în avion pentru a permite unui cuplu heterosexual să stea împreună, potrivit BBC. Proprietarul unui restaurant din Los Angeles, David Cooley, a spus că tovarășul său de călătorie a fost rugat să renunțe la scaunul său premium și să stea la clasa economic. În ciuda faptului că au explicat că sunt un cuplu, li s-a cerut să se mute sau să coboare din avion, ceea ce au și făcut.Într-o postare pe Facebook, Cooley a spus că "până atunci nu s-a simțit niciodată atât de discriminat în timp ce călătorea". După experiența sa de zbor de la New York la Los Angeles, el a spus că nu va mai zbura niciodată cu Alaska Airlines.Compania aeriană și-a prezentat scuze și a declarat că are o "politică de toleranță zero față de discriminare".