Facebook a identificat o nouă campanie coordonată de influențare la nivel politic în SUA

Mark Zuckerberg, in Congresul SUA

Facebook a anunțat marți că a identificat o campanie coordonată de influențare politică, cu zeci de conturi și pagini false, suspectate că s-au angajat în activități politice înainte de alegerile parlamentare parțiale din noiembrie 2018, relatează New York Times.

Compania le-a spus parlamentarilor, într-o serie de discuții care au avut loc în această săptămână, că a detectat o campanie de influențare pe Facebook și Instagram, în urma unor investigații în curs cu privire la ingerințele în alegeri.

Nu s-a putut face legătura cu conturi din Rusia, a cărei Agenție de Cercetare pe Internet (IRA) a fost acuzată anul acesta că s-a amestecat în alegerile prezidențiale din 2016, dar oficialii companiei au spus că este posibil ca Rusia să fie implicată.

”Suntem încă în stadiile incipiente ale investigației și nu avem dovezile - inclusiv cine ar putea fi în spatele acestei campanii”, a spus compania, într-un comunicat.

Facebook a spus că a descoperit mai întîi conturile - opt pagini de Facebook, 17 profile de Facebook și șapte conturi de Instagram - acum două săptămâni. Compania a lucrat împreună cu FBI în această anchetă.

Facebook a descoperit activitate coordonată în jurul unor aspecte precum organizarea unui al doilea marș al naționaliștilor, după cel de la Charlottesville din 2017. Mai exact, o pagină numită "Resisters", care a interacționat cu un cont al Agenției de Cercetare pe Internet în 2017, a creat un eveniment numit "No Unite the Right 2 — DC" pentru a servi drept contra-protest la adunarea naționalistă albă, programată să aibă loc la Washington în august. Facebook a declarat că a dezactivat evenimentul.

Activitate coordonată a fost detectată în jurul #AbolishICE, o campanie de stânga pe social media care vrea să pună capăt Serviciului pentru Imigraţie şi Control a Frontierelor.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurată luna aceasta, Nathaniel Gleicher, șeful Facebook privind securitatea cibernetică, a spus că ”știm că rușii, dar și alți actori vor continua să folosească platforma noastră înainte, probabil în tipul și după alegerile parțiale”.

Serviciile secrete și oamenii legii au atras atenția cu luni înainte că eforturile Rusiei de a submina democrația în America rămân active și pun în pericol alegerile din acest an.