Noua Zeelandă: O fată de 7 ani a reușit să schimbe indicatoarele rutiere sexiste astfel încât să fie corecte politic

”De ce pe indicator scrie ”Linemen” când angajații care lucrează la instalațiile electrice pot fi bărbați sau femei? Cred că semnul este greșit și injust. Sunteți de acord?”, i-a scris Zoe Carew în vârstă de 7 ani șefului executiv al Agenției de transport a Noii Zeelande (NZTA), Fergus Gammie.

Ea a subliniat că nu vrea să lucreze ca electrician când va fi mare, pentru că sunt o groază de alte lucruri mai interesante de făcute, dar unele fete s-ar putea să vrea să lucreze în acest domeniu. Astfel, fetița a rugat compania să facă modificarea.

Gammie i-a răspuns lui Zoe, iar mama acesteia a postat-o pe Facebook.

”Suntem bucuroși să acceptăm sugestia lui Zoe, pentru că ideile bune pot veni de la oricine, inclusiv de la copii de 7 ani! Bravo, Zoe!”, a scris Gammie.

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round! \uD83D\uDE0D pic.twitter.com/lam5tciZ2u