Actorul Ed Westwick nu va fi acuzat de viol și agresiune sexuală, din cauza dovezilor insuficiente

Actorul, cunoscut pentru rolul său din "Gossip Girl" și "White Gold", a fost acuzat de viol de către două femei și de agresiune sexuală de o a treia femeie, însă procurorii din Los Angeles care au investigat cazul au declarat că nu există suficiente dovezi pentru punerea sa sub acuzare.Westwick a fost inițial acuzat de viol în noiembrie 2017, de către actrița Kristina Cohen. Într-o postare detaliată pe Facebook, aceasta susținea că, după o cină pe care a luat-o împreună cu actorul, a adormit și s-a trezit lângă actor.Kristina Cohen a scris pe Facebook că actorul a violat-o în februarie 2014, într-o "perioadă întunecată" a vieții ei, când mama ei suferea de cancer, aceasta decedând la trei luni după ce ar fi avut loc atacul. Cohen susține că incidentul a avut loc la locuința actorului din Hollywood Hills. Ea spune că a primit o invitație de la producătorul Kaine Harling, cu care a avut o relație de scurtă durată în anul 2013. Întâlnirea a luat o altă întorsătură, după ce "Ed a sugerat că ar trebui să întreținem toți relatți sexuale". Deși a vrut să plece, Cohen susține că a fost îndemnată de Harling să rămână încă 20 de minute, iar Westwick a sugerat ca ea să doarmă în dormitorul pentru oaspeți. Cohen susține că atunci când s-a trezit, Westwick o viola.O altă actriță, Aurelie Wynn, l-a acuzat, de asemenea, de viol.Westwick a negat acuzațiile, susținându-și nevinovăția."Nu o cunosc pe această femeie. Nu am hărțuit sexual nicio femeie, niciodată. Și cu siguranță nu am violat niciodată", s-a apărat Ed Westwick, printr-un mesaj pe care l-a publicat pe Instagram.