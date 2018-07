Vanuatu: O insulă a fost evacuată după ce vulcanul Marano a redevenit activ, aruncând cenușă până la 12 km altitudine

Autorităţile din Vanuatu au decretat stare de urgenţă pe insula Ambae şi au ordonat evacuarea obligatorie a tuturor locuitorilor săi după ce vulcanul Manaro a devenit din nou activ şi a expulzat un nor de cenuşă, informează vineri AFP, citată de Agerpres.

Vulcanul Manaro s-a trezit la viaţă anul trecut, în luna septembrie, însă în ultima săptămână activitatea sa s-a intensificat, iar o serie de erupţii au trimis în atmosferă o coloană de cenuşă până la 12 kilometri altitudine.

Observatorul de prevenire a riscurilor geologice din Vanuatu a declarat că vulcanul reprezintă "o ameninţare directă la adresa siguranţei şi a vieţii" şi a solicitat persoanelor din zonă să nu se apropie la mai puţin de trei kilometri de crater.

"Populaţia din Ambae şi din insulele învecinate va continua să audă zgomote şi explozii şi să simtă miros de gaze vulcanice", a menţionat Observatorul.

Potrivit Crucii Roşii, insula din Pacific este acoperită de un nor gros de cenuşă. Recoltele sunt îngropate, iar vizibilitatea este redusă până la doi metri în unele zone.

Ministrul Afacerilor Externe, Ralph Regenvanu, a declarat că Guvernul a decis evacuarea populaţia insulei. "Guvernul a reimpus starea de urgenţă şi a ordonat evacuarea obligatorie a întregii populaţii de pe Ambae", a scris el pe Twitter.

The Manaro #volcano on #Vanuatu's Ambae Island erupted today. Here's a view of the ash cloud in the South Pacific, from the #Himawari-8 satellite. pic.twitter.com/7NV5Ut9llY