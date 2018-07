Iran: Fabricarea covoarelor, una dintre cele mai renumite industrii, amenințată cu dispariția

Industria de fabricare a covoarelor din Iran are sute de mii de țesători calificați și câștigă venituri de sute de milioane de dolari din export. Decizia președintelui Donald Trump de a renunța la acordul nuclear din Iran și de a repune sancțiuni amenință să omoare această piață, potrivit CNN. Peste "50% dintre țesători vor trebui să găsească alte mijloace de a-și câștiga existența, fie că este vorba de alte obiecte de artizanat sau de ceva complet diferit", a declarat Reza Zollanvari, al cărui tată a fondat o companie de care ocupă de comercializarea covoarelor cu același nume.Zollanvari are angajați în jur de 5.000 de țesători pentru a țese așa-numitele Gabbeh- covoarele cu modele mai simple decât cele iraniene tradiționale.Consecințele vor fi resimțite în întreaga economie iraniană și în continuare. "Economia covoarelor iraniene este cu adevărat importantă. Din punct de vedere istoric, a fost din totdeauna foarte puternică și are un grad destul de mare de ocupare a forței de muncă la nivel local", a spus Sanam Vakil, unul dintre asociați.