VIDEO Ministrul grec al Apărării, după incendiul care a luat viețile a cel puțin 85 de oameni: Casele construite ilegal au închis drumul către plajă

Ajuns la Mati, Kammenos i-a confruntat pe localnicii care l-au acuzat că i-a abandonat și i-a lăsat la mila lui Dumnezeu.

”Ați lăsat oamenii să ardă fără niciun motiv. Ne-ați lăsat la mila lui Dumnezeu”, i-a spus o femeie ministrului, care era însoțit de primarul localității și șeful militarilor.

Un bărbat a spus pentru BBC că s-a dus la sediul pompierilor, iar aceștia nu știau de incendiu.

Panos Kammenos a răspuns acuzațiilor, spunând că unii dintre rezidenți au închis drumurile către plajă construind ilegal.

”Aceasta este o crimă a trecutului. Toate aceste proprietăți, majoritatea fără licență, au ocupat coasta fără niciun fel de reguli”, a spus Panos Kammenos.

“No one came...there was no plan...there was no protection...nothing ... people were left swimming for hours without help”

