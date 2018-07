FOTO VIDEO UPDATE Grecia în lacrimi, după incendiul care a devastat un oraș și a omorât cel puțin 83 de persoane / Oameni cu inima strânsă cer ajutor pentru a-și găsi rudele dispărute, alții fac eforturi să identifice cadavrele carbonizate

Echipele de salvare răscolesc, joi, ruinele și pământul pârjolit de foc în speranța că vor mai găsi supraviețuitori, la trei zile după ce focul devastator din Grecia a brăzdat orașul Mati, omorând cel puțin 83 de persoane, printre care cel puțin patru turiști străini, relatează Reuters și AFP.

UPDATE 13:55: Bilanțul morților a crescut la 83, după ce una dintre victimele incendiului din Attica a murit joi la spital, scrie cotidianul grec Kathimerini pe pagina sa de Twitter.

UPDATE: One more victim of the deadly Attica fires died in hospital on Thursday, raising the total number of fatalities to 83

Bilanțul acestui incendiu este cel mai grav al secolului după cel din Australia din 2009.

Rudele disperate ale celor dispăruți au apărut la televizor pentru a cere ajutor. Alții acuză autoritățile pentru dezastru, cel mai mistuitor incendiu din Grecia din ultimele decenii.

''Tatăl meu a fost ultima persoană care a vorbit cu el, luni seară'', a declarat pentru postul Skai TV Katerina Hamilothori, care își caută fratele. ”Fratele meu se întorcea acasă de la muncă. Nu avem vești deloc”.

Aproximativ 300 de pompieri şi voluntari au cercetat zona pentru a da de urma zecilor de persoane declarate dispărute. Printre acestea se numără şi două fetiţe, surori, în vârstă de 9 ani.

În Atena, alte rude au încercat să identifice corpurile inerte găsite în infern. Având în vedere că majoritatea corpurilor sunt aproape carbonizate, identificarea morților va fi un proces dificil.

''Va fi foarte dureros, vor urma identificarea... înmormântările, şi mai multă durere'', a spus edilul din localitatea învecinată Pikermi.

''Mă tem că numărul morţilor va creşte'', a adăugat primarul.

Cel puţin 187 de persoane au fost rănite în incendiu, inclusiv 22 de copii. Potrivit evaluării iniţiale, peste 300 de locuinţe din zona vastă afectată de flăcări au suferit pagube, majoritatea fiind complet distruse.

O lungă listă cu măsuri de sprijin anunţată de autorităţile guvernamentale nu este de ajuns pentru a ușura din durerea supravieţuitorilor.

''O picătură în ocean'', titrează pe prima pagină cotidianul Ta Nea.

''Acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple, oamenii au pierit fără niciun motiv'', a strigat o femeie în lacrimi către ministrul Apărării, Panos Kamenos, care a vizitat Mati şi alte cinci zone din apropiere afectate de incendiu. ''Ne-aţi lăsat la mila lui Dumnezeu!'', a acuzat ea.

Mati, orășel aflat la mai puţin de 30 de kilometri est de Atena, a fost una dintre zonele populare printre turiştii locali, inclusiv printre pensionari.

Incendiul a izbucnit luni, la ora locală 16:57 (13:57 GMT), însă este neclar ce anume l-a provocat. Flăcările s-au propagat rapid în localitate.

Unii au sugerat că forţa vântului, pădurea densă de pin, focul şi panica au alcătuit o combinaţie letală care a îngreunat evacuarea zonei.

Do me a favor and STOP the PrayForGreece thing.

Its just a hastag and it doesn’t help.

If you want to help #Greece ask the Greek embassy in your country or the local Red Cross offices what is needed. Please. pic.twitter.com/dN2w9tuARL