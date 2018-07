Japonia: Șase foști membri ai sectei Aum au fost executați

Șase foști membri ai sectei Aum Adevărul Suprem, responsabilă pentru atacul cu gaz sarin în metroul din Tokyo, în 1995, au fost executați joi dimineață, potrivit presei japoneze, citate de AFP.

Toți cei 13 foști membri ai sectei Aum condamnati la moarte în urmă cu câțiva ani au fost executati, inclusiv guru Shoko Asahara (nume real Chizuo Matsumoto). Alți 190 de membri ai sectei au fost de asemenea condamnați la diferite sentințe.

Shoko Asahara, fondatorul sectei Aum, condamnat la moarte pentru organizarea atacului cu gaz sarin din metroul din Tokyo în martie 1995, a fost executat pe 6 iulie prin spânzurare.







Asahara, al cărui nume real era Chizuo Matsumoto, a fost primul executat dintr-o serie de 13 atentatori condamnaţi la spânzurătoare pentru atacurile soldate cu 13 morţi şi cu peste 6000 de victime afectate de gazul neurotoxic, reaminteşte Reuters.

In luna martie a acestui an s-au marcat 23 de ani de la atacul cu gaz sarin din metroul japonez ce a ucis 13 oameni si a imbolnavit alte cateva mii, atac desfasurat de secta apocaliptica Aum Shinrikyo. Unii membri ai cultului au fost mutati in centre de detentie de langa Tokyo la inceputul anului, alimentand speculatiile ca executia lor este iminenta.