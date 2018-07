Bărbatul care a distrus steaua primită de Trump s-a predat poliției și cel mai probabil va fi acuzat de vandalism.

Nu este prima oară când steaua lui Trump este vandalizată. În 2016, un bărbat în vârstă de 53 de ani a folosit un ciocan pneumatic și un târnăcop pentru a șterge numele lui Trump de pe stea.

So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA \uD83D\uDCF8: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV