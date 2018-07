Trump spune că „se teme de intervenția Rusiei” în următoarele alegeri din SUA

El nu a oferit nicio dovadă care să susțină afirmația potrivit căreia Rusia ar încerca să-i ajute pe democrați să câștige alegerile pentru Congres din noiembrie 2018.



"Sunt foarte îngrijorat că Rusia se va bate foarte tare să aibă un impact asupra viitoarelor alegeri. Având în vedere că niciun preşedinte nu a fost mai dur cu Rusia decât am fost eu, ei (rușii, n.r.) îi vor susţine pe democraţi. Cu siguranță nu îl doresc pe Trump!", a scris Trump pe Twitter.

Mesajul lui Trump vine la o săptămână după summitul de la Helsinki, în urma căruia s-a confruntat cu un val de critici atât din partea democraților cât și a republicanilor, după ce a declarat că Putin nu s-a implicat în alegerile prezidențiale americane din 2016.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!