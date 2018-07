Marea Britanie: Amazon prevede "tulburări civile" fără acord pe Brexit

"Ca orice companie, noi luăm în calcul o serie de scenarii pentru a fi gata să continuăm să ne servim clienţii şi întreprinderile mici care contează pe Amazon, chiar dacă aceste scenarii sunt foarte improbabile", a declarat pentru Times un purtător de cuvânt al grupului.





Mediile de afaceri sunt îngrijorate de discuţiile privind Brexit, care ar trebui să ducă la un acord de divorţ până la sfârşitul lui octombrie, pentru a lăsa timp Parlamentului European şi diferitor parlamente naţionale să-l aprobe înaintea despărţirii programate pe 29 martie 2019.





Cu ocazia publicării rezultatelor trimestriele, luni, compania aeriană Ryanair s-a declarat îngrijorată de riscul lipsei unui acord, care este "subestimat", după părerea ei.





Londra şi Bruxellesul afirmă că doresc să ajungă la un acord, dar ambele se pregătesc pentru eventualitatea unui eşec al negocierilor.





Şeful gigantului Amazon pentru Regatul Unit a avertizat împotriva riscurilor de "tulburări civile" în ţară în cazul lipsei unui acord pe Brexit, potrivit cotidianului The Times de luni. Douglas Gurr, şeful Amazon, a făcut aceste afirmaţii vineri, la o reuniune organizată de noul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, scrie ziarul conservator. Întrebat de cotidian, Amazon n-a confirmat, nici n-a dezminţit informaţiile, potrivit Rador, care citează Le Soir. Scenariul cel mai rău, prin care Regatul Unit ar tăia brutal punţile cu UE la sfârşitul lui martie 2019, ar duce în următoarele două săptămâni la apariţia de "tulburări civile", ar fi spus dl Gurr potrivit Times.Amazon, mastodont al vânzărilor online, este o companie cu greutate în Regatul Unit unde are intenţia să creeze 2.500 de locuri de muncă pentru a-şi creşte efectivele la 27.500 de persoane.Deputatul conservator eurofob Jacob Rees-Mogg, partizan al unui Brexit fără concesii, a apreciat la radio BBC 4 afirmaţiile Amazon drept "absurde". "Nu înţeleg de ce se poate crede că a trăi după regulile OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului), care reprtezintă aproape 60% din schimburile noastre comerciale cu restul lumii, ar duce brusc la tulburări civile", a spus el.Eventualitatea unui eşecÎn lipsa unui acord cu Bruxelles-ul, Regatul Unit ar deveni de pe o zi pe alta o ţară terţă pentru UE, cu care relaţiile ar fi conduse de regulile OMC.Prim-ministrul britanic, Theresa May, a prezentat la jumătatea lunii iulie cartea albă în care propune să se menţină comerţul de bunuri fără piedici cu continentul, un plan pe care ea trebuie să-l vândă UE înfruntând mânia Partidului său conservator care vrea o ruptură mai clară a legăturilor cu Bruxellesul.