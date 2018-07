Donald Trump, izolat în Statele Unite, după un turneu european care i-a consternat până și pe republicani

Critici și la Fox News











Barack Obama: Negarea faptelor subminează democrația







"În prezent, președintele nu are rolul de motor, am negociat ieri în poziție de slăbiciune și Vladimir Putin a plecat de la Helsinki cu partida câștigată. E un dezastru", a rezumat și Ben Sasse, senator republican de Nebraska.





Obama a criticat politicienii care "nu fac decât să mintă". "Politicienii par să respingă conceptul adevărului obiectiv, oamenii inventează", a acuzat el.



"Trebuie crezut în fapte. Negarea faptelor poate submina democrația", a subliniat Barack Obama.





Trump, care și-a calificat adeseori adversarii drept "slabi", este acuzat acum de slăbiciune de voci din întregul eșichier politic.Părând total neafectat de acest val de critici, președintele american s-a auto-felicitat pe contul său de Twitter."Deși am avut o întâlnire excelentă cu NATO, aducând importante sume de bani, am avut discuții și mai bune cu Vladimir Putin", a scrie Trump.Acest lucru nu a dispersat impresia de izolare a lui Trump, care s-a grăbit să-i mulțumească senatorului Rand Paul, unul dintre singurii republicani care l-a apărat la scenă deschisă după prestația de la Helsinki.Paul a pus criticile la adresa președintelui american pe seama unui "sindrom mental anti-Trump", invocând o hărțuire judiciară a lui Trump.În ultimele zile, la Bruxelles sau la Londra, Trump, potrivit opiniei cvasigenerale, a slăbit legăturile transatlantice, cu atacuri împotriva Germaniei, a Uniunii Europene sau a Marii Britanii.O avalanșă de comentarii negative au venit de la congresmeni și experți geopolitici, mergând de la "suprarealist" la "trădător", "stânjenitor", "antipatriotic" sau "rușinos".Adoptând un ton conciliant față de Putin și punând din nou sub semnul îndoielii justiția și serviciile secrete americane, care au concluzionat că a existat o ingerință rusească în alegerile din 2016, Trump a reușit să-i consterneze până și republicani din Congres care, de obicei, nu critică public președintele.În conferința de presă după întâlnirea tête-à-tête de circa două ore, Trump a părut chiar să valideze dezmințirile lui Putin asupra acestei ingerințe.Semn al amplorii acestei nemulțumiri, televiziunea favorită a conservatorilor, Fox News, a oferit un spațiu inedit criticilor turneului prezidențial. Șase ziariști vedetă aui televiziunii l-au criticat pe președinte în comentariile lor."Nicio negociere nu justifică sacrificarea poporului tău și a țării tale", a reacționat pe Twitter Abby Huntsman.Un mesaj transmis și de Newt Gingrich, un apropiat al președintelui și fost președinte al Congresului, potrivit căruia Trump a comis "cea mai gravă eroare a președinției sale, care trebuie rectificată pe teren".Într-o conferință de presă susținută marți, președintele republican al Camerei Reprezentanților a criticat și el rezultatele summitului de la Helsinki."Vladimir Putin nu împărtășește valorile noastre. Încheiem un an de anchetă privind ingerința Rusiei în alegerile noastre. Au intervenit într-adevăr. E clar ca lumina zilei. Nicio îndoială nu e permisă", a subliniat Paul Ryan.Din Africa de Sud, unde efectuează o vizită, fostul președinte democrat Barack Obama a vorbit despre o "epoca nesigură".