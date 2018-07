NY Times, despre Europa: Pentru a-i înfrânge pe naționaliștii de extrema dreaptă, nu încerca să-i imiți

Guvernul conservator al premierului Theresa May din Regatul Unit trece printr-o criză. Însă demisiile care l-au zdruncinat în ultimele zile - chiar și aceea a lui Boris Johnson, până recent secretarul ei de externe obsesiv de ambițios - riscă să ne orbească în fața unui adevăr simplu: marele motiv pentru care partidul dnei May are atâtea probleme din cauza Brexit-ului este acela că el este hotărât să pună capăt, cu orice preț, „liberei circulații a persoanelor” care, chiar și pentru acele țări europene din afara Uniunii Europene, este o condiție necesară pentru a face parte din piața unică a blocului, scrie New York Times , citat de Rador.