Prestația lui Trump la summitul cu Putin, criticată de republicani: A eșuat în a apăra America / Ocazie ratată de a trage la răspundere Rusia pentru amestecul din 2016

Senatorul republican John McCain a spus că summitul președintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, de la Helsinki, a fost o ”greșeală tragică” și ”unul dintre cele mai grave momente din istoria președinției americane”, relatează Reuters și AFP. Totodată, republicanul Bob Corker, preşedinte al Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului american, a spus că afirmațiile președintelui Donald Trump a făcut ca ”America să pară ca ușor de manipulat”, arătând că este dezamăgit că liderul american nu a apărat Serviciile Secrete, după ce Putin a negat interferența în alegerile prezidențiale din 2016.

”Președintele Trump nu numai că a eșuat în a spune adevărul despre un adversar; dar vorbind lumii în numele Americii, președintele nostru nu a reușit să apere tot ceea ce ne face ceea ce suntem - o republică a oamenilor liberi dedicați cauzei libertății în țară și în străinatate ", a scris McCain despre Trump unui coleg de republican.

"Este clar că summitul de la Helsinki a fost o greșeală tragică", a adăugat el într-o declarație.

”Când a avut ocazia să-și apere agențiile de informații care lucrează pentru el, am fost foarte dezamăgit și întristat", a spus Bob Corker pentru CNN după ce Trump pare să fi acceptat declarațiile lui Putin în care neagă ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale americane din 2016, deși 12 agenți ruși au fost inclupați recent în dosar de Departamentul american al Justiției.

Senatorul republican Lindsay Graham a scris pe Twitter că Trump a ratat de a trage la răspundere Rusia pentru ingerința din alegeri.

"Ocazie ratată de preşedintele Trump de a trage la răspundere cu fermitate Rusia pentru amestecul din 2016 şi pentru a transmite un avertisment puternic cu privire la viitoarele alegeri. Acest răspuns al lui Trump va fi considerat de Rusia ca un semn de slăbiciune şi va crea mult mai multe probleme decât rezolvă", a scris pe Twitter.

