Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki în care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presă, după întâlnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relatează Reuters.

Bărbatul, care avea o pancartă cu ”Tratat pentru interzicerea armelor atomice" și care a fost scos de către forțele de securitate chiar înainte de începerea conferinței de presă, ar fi jurnalist.

Just happened here in Helsinki palace before Trump-Putin news conference —-Security hauls out a reporter holding up a sign saying “Nuclear Weapons Ban.” Here’s my video: pic.twitter.com/MedXDfmTn0