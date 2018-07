FOTO ​Trump și Putin, primiți în Finlanda cu mesaje despre libertatea presei

​Cel mai mare ziar din Finlanda îi primește pe președinții Rusiei și Americii, Vladimir Putin și Donald Trump, care se întânlesc luni la Helsinki pentru un summit, cu o serie de panouri prin care le transmit celor doi lideri ”Bun venit în țara libertății presei”, făcând astfel referire la relația lor cu mass media.

Kaius Niemi, redactorul-șef al ziarului Helsingin Sanomat, a transmis printr-un comunicat de presă postat pe Twitter că le reamintește celor doi lideri importanța libertății presei, motiv pentru care a amplasat, pe traseul de la aeroport până la locul unde va avea loc summit-ul, 300 de panouri publicitare și afișe care scot în evidență relația lor ”turbulentă” cu presa.

Astfel, pe cele 300 de afișe apar titluri de articolele publicate între 2000 și 2018 privind atitudinea lor față de libertatea presei.

Mesajele sunt redactate în engleză și în rusă.

”Aceasta este o declarație în sprijinul unei prese critice și de calitate. Dorim să le amintim președinților, cărora le urăm bun venit la summit, importanța unei prese libere. Media nu trebuie să fie câinele în lesă al niciunui regim sau președinte”, a declarat Niemi.

Unul dintre panouri titrează: ”Trump numește mass-media dușmanul poporului”.

Un alt panou, în limba rusă, arată mesajul ”Reporter rus care l-a criticat pe Putin a dobândit azil în Marea Britanie”.

Relațiile dintre presă și guvernele din Rusia și America au fost problematice de-a lungul timpului. În Rusia, libertatea presei a devenit ”aproape inexistentă” în timpul regimului lui Putin, potrivit comunicatului de presă emis de ziar.

As we welcome the presidents to the summit in Helsinki, we @hsfi want to remind them of the importance of free press. 300 billboards on the routes from the airport to the summit are filled with news headlines regarding presidents’ attitude towards the pressfreedom. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/KmYJtLyeNE