Sfatul lui Trump pentru May în cazul Brexit : „Dă în judecată UE. Nu te duce în negocieri”

Premierul britanic Theresa May a spus, duminică, că președintele SUA, Donald Trump, o sfătuise anterior să dea în judecată Uniunea Europeană ca parte a strategiei pentru Brexit, relatează Reuters. Recomandarea ar fi fost făcută săptămâna trecută.

”Mi-a spus să dau în judecată UE”, a spus May la postul TV BBC. ”Dă în judecată UE. Nu te duce în negocieri - dă-i în judecată”.

Potrivit cotidianului The Sun, citat de Mediafax, Donald Trump a criticat planul Theresei May în negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit, considerând că această abordare ar bloca orice viitor acord comercial între Marea Britanie şi Statele Unite.

Liderul de la Casa Albă a susținut că Theresa May a ignorat sfaturile sale în sensul unei abordări dure în negocierile cu UE, îndreptându-se "în sens invers".

Donald Trump a negat însă că a criticat-o pe Theresa May în interviul acordat cotidianului The Sun, numind informaţiile difuzate de tabloidul britanic drept "ştiri false".

"Nu am avut critici la adresa primului-ministru". Ştirea difuzată de cotidianul The Sun a fost "în generală bună", dar nu include "chestiuni majore" pe care le-am spus despre Theresa May. "Din fericire, înregistrăm discuţiile acum, astfel că le puteţi asculta (...). Înregistrăm ceea ce discutăm cu reporterii, căci sunt ştiri false", a declarat Donald Trump.

Theresa May a prezentat săptămâna trecută un plan privind abordarea în negocierile cu Bruxellesul. Guvernul britanic vrea să obţină o zonă de liber-schimb între Marea Britanie şi Uniunea Europeană. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, şi ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, au demisionat în semn de protest faţă de acest plan.

"Dacă vor semna un astfel de acord, noi am prefera colaborarea cu Uniunea Europeană, în locul celei cu Marea Britanie, astfel că un tratat (SUA-Marea Britanie -n.red.) probabil ar fi exclus. Dacă fac acest lucru, atunci probabil că acordul britanicilor cu Statele Unite nu va fi făcut", a atras atenţia Donald Trump, potrivit cotidianului The Sun. Planul Theresei May "va afecta în mod categoric relaţiile comerciale cu Statele Unite. Din nefericire, vor fi influenţe negative. Noi oricum avem destule dificultăţi cu Uniunea Europeană. Luăm măsuri chiar acum în relaţia cu Uniunea Europeană deoarece nu au tratat Statele Unite corect în relaţiile comerciale", a explicat Donald Trump, care a impus taxe vamale la importurile de oţel şi aluminiu, inclusiv din ţările UE, şi vrea să limiteze importurile de autovehicule din spaţiul comunitar.

Referindu-se la afirmaţiile fostului ministru britanic de Externe Boris Johnson, care a observat că Donald Trump ar avea o abordare "extrem de dură" în negocierile pe tema Brexit, liderul de la Casa Albă a spus: "Are dreptate. Eu aş fi negociat mult diferit. Chiar i-am spus Theresei May cum să procedeze, dar nu a fost de acord, nu m-a ascultat. A vrut să meargă pe alt drum. Aş spune chiar că a mers în sens invers. Şi este în regulă. Va negocia aşa cum ştie mai bine. Dar este rău ce se întâmplă".

Întrebat dacă el ar fi pregătit să abandoneze negocierile în cazul în care ar fi implicat în procedura Brexit, Trump a declarat: "Absolut. Cred că ceea ce se întâmplă este o situaţie foarte nefericită. Durează prea mult. Ştiţi că acordurile care sunt negociate prea mult nu sunt niciodată bune. (...) Acordul pe care îl negociază (Theresa May -n.red.) este cu mult diferit de cel pe care l-au votat oamenii. Nu acesta este acordul din referendum. Am auzit asta în ultimele trei zile. Ştiu că au fost multe demisii. Prin urmare, multora nu le place". Donald Trump exprimase dubii privind abordarea Theresei May în problema Brexit şi la summitul NATO de la Bruxelles. "Nu cred că acesta este acordul pentru care au votat britanicii" în referendumul privind ieşirea din Uniunea Europeană. În pofida criticilor privind strategia adoptată în negocierile pe tema Brexit, Donald Trump a insistat că el consideră în continuare că Theresa May este o "persoană bună". "Eu nu am spus niciodată nimic rău despre ea. Circulă ştiri false. Cred că este o persoană bună. Eu mă înţeleg foarte bine cu ea", a insistat el.