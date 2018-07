Igor Dodon a avut o nouă întrevedere cu Vladimir Putin, la Moscova

Totodată, Dodon s-a declarat convins că "majoritatea absolută a cetăţenilor Republicii Moldova va continua să susţină poziţia Preşedintelui Republicii Moldova de promovare a cursului spre un parteneriat strategic şi menţinere a relaţiilor de prietenie stabilite de-a lungul istoriei cu statul rus, precum şi de promovare a unei politici externe echilibrate, deschidere spre cooperare cu Vestul şi Estul în baza intereselor naţionale ale Republicii Moldova".





"Am exprimat recunoştinţă pentru eforturile depuse de Preşedintele rus şi pentru sprijinul acordat în soluţionarea problemelor ce ţin de creşterea considerabilă a exporturilor de produse agricole din Moldova pe piaţa rusă în anul 2017. De asemenea, în numele a multor zeci de mii de cetăţeni moldoveni am adus mulţumiri pentru soluţionarea unui şir de probleme legate de ridicarea restricţiilor care au fost impuse cetăţenilor Republicii Moldova de către serviciile migraţionale", a scris Dodon.Şeful statului moldovean a menţionat că "o atenţie sporită a fost acordată problematicii transnistrene". "Am remarcat rezultatele pozitive în soluţionarea unui bloc întreg de probleme cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Aceşti paşi consolidează în mod consecvent şi eficient încrederea între Tiraspol şi Chişinău. Contactele cu liderii regiunii transnistrene vor fi continuate", a anunţat preşedintele moldovean."Am dat o apreciere declaraţiilor cu caracter antirusesc care au fost adoptate în ultimele săptămâni la diferite paliere internaţionale şi au vizat rolul procesului de pacificare în Republica Moldova. În calitate de şef al statului, am relevat caracterul cu totul politizat al acestora, care contravine situaţiei reale din Republica Moldova. Declaraţiile unilaterale făcute de la înaltele tribune nu corespund stării de lucruri cu privire la operaţiunea de pacificare din Moldova şi fac parte din lupta politică internă şi poziţionare în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din Moldova", potrivit postării lui Dodon de pe pagina sa de Facebook.Dodon a mai scris că preşedintele Rusiei "a acceptat şi este gata să examineze" solicitarea preşedintelui Republicii Moldova privind transmiterea cu titlu gratuit "a tehnicii de producţie rusească, pentru nevoile oraşelor şi localităţilor mari din Moldova", exprimându-şi speranţa că, în lunile imediat următoare, această asistenţă din partea Federaţiei Ruse va începe să ajungă în localităţile moldoveneşti."I-am mulţumit lui Vladimir Putin pentru sprijinul acordat ţării noastre în obţinerea statutului de observator al Uniunii Economice Eurasiatice, care nu contravine obligaţiilor externe pe care ţara noastră şi le-a asumat. (...) Am exprimat sincere mulţumiri Preşedintelui rus pentru invitaţia de a efectua o vizită oficială în Federaţia Rusă în toamna anului curent, într-o perioadă stabilită de comun acord. Am certitudinea că această vizită va contribui substanţial la fortificarea relaţiilor strategice de parteneriat de lungă durată dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă", a mai scris Dodon, care i-a dat asigurări preşedintelui rus că "nicio forţă politică nu va reuşi să discrediteze relaţiile de prietenie dintre popoarele noastre, nici în prezent şi nici în viitor".