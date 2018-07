Theresa May: Marea Britanie şi Statele Unite vor aprofunda cooperarea bilaterală

Donald Trump si Theresa May

Theresa May s-a întâlnit vineri, în reşedinţa de vară de la Chequers, cu Donald Trump, aflat în vizită de lucru în Marea Britanie. Premierul britanic a anunţat că Marea Britanie şi Statele Unite au stabilit să negocieze un acord comercial după Brexit. "Avem deja investiţii bilaterale de peste 1.000 de miliarde de dolari şi vrem să mergem mai departe. Acordul privind poziţia în negocierile cu Uniunea Europeană îmi oferă mie şi preşedintelui Donald Trump platforma pentru a ajunge la un tratat comercial ambiţios", a spus Theresa May.Prim-ministrul britanic i-a mulţumit lui Donald Trump pentru susţinerea oferită după atacul neurotoxic din orăşelul britanic Salisbury, incident atribuit Rusiei, care a negat orice implicare. Am stabilit să abordăm Rusia de pe "o poziţie de forţă şi unitate" şi trebuie să contracarăm "eforturile de de subminare a sistemelor democratice", a subliniat Theresa May, citată de BBC şi Sky News.