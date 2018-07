VIDEO Proteste masive la Londra. Zeci de mii de oameni manifestează nemulțumiți de vizita lui Trump 

Președintele american a sosit ieri seară la Londra, stârnind controverse în urma apariției unui interviu acordat The Sun în care a spus că negocierileLondrei cu Bruxellesul pe tema Brexit ar bloca orice viitor acord comercial între Marea Britanie şi Statele Unite.Ulterior însă, Trump a declarat că este de acord cu orice abordare ar avea premierul britanic, Theresa May, în negocierile privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, părând să se distanţeze de afirmaţiile făcute în interviu.Referindu-se la negocierile pe tema Brexit, Donald Trump a declarat: "Nu ştiu ce fac britanicii, dar orice ar face pentru mine este în regulă"."Este decizia dumneavoastră, doar să vă asiguraţi că relaţiile comerciale sunt tot ce contează", a adăugat el, în conferinţa de presă organizată alături de Theresa May."După ce am discutat cu premierul Theresa May şi cu experţi, cred că un acord comercial bilateral este posibil", a precizat Trump, potrivit Mediafax La rândul său, Theresa May a reiterat că Marea Britanie nu va mai avea, după Brexit, limite în relaţiile comerciale cu alte state. Anterior, Donald Trump a criticat dur planul Guvernului Theresa May privind Brexit, explicând că liderul britanic nu a ţinut cont de recomandările sale, astfel că Statele Unite probabil vor prefera un acord comercial cu Uniunea Europeană, nu cu Marea Britanie.