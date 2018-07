La o zi după ce a atacat-o deschis pe Theresa May, Trump laudă relațiile „foarte solide” dintre Washington și Londra

"Relațiile sunt foarte, foarte solide", a spus Trump, așezat alături de Theresa May la reședința de la țară a premierilor britanici, la 70 km nord-vest de Londra.Trump a criticat la scenă deschisă, într-un interviu pentru tabloidul The Sun, planurile premierului May în privința viitoarei relații comerciale cu UE.Potrivit acestuia, proiectul va "ucide probabil" posibilitatea unui acord de liber schimb între Washington și Londra, după Brexit.Proiectul pe care May l-a propus Bruxellesului prevede menținerea legăturilor strânse cu UE, instaurând o nouă zonă de liber schimb care se va baza pe un ansamblu de reguli comune privind bunurile și sectorul agro-alimentar."Dacă fac un astfel de acord, vom trata cu Uniunea Europeană în loc să tratăm cu Marea Britanie", a declarat Trump, care nu și-a ascuns dorința pentru un Brexit dur, sinonim cu ruperea legăturilor între Regat și UE.