CNN: Christiane Amanpour, interviu cu Jens Stoltenberg, după încheierea lucrărilor summitului NATO

Jens Stoltenberg: Am fost de acord să ne respectăm angajamentele făcute, adică acelea de a creşte substanţial cheltuielile militare, ţinând cont de acest nou sens al necesităţii şi, aşa cum a spus preşedintele Trump ultima dată, peste 40 de miliarde vin de la aliaţii europeni şi Canada.









preluare Rador



Realizatoarea emisiunii "Amanpour" de la CNN, Christiane Amanpour, a discutat joi cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după încheierea lucrărilor summitului NATO de la Bruxelles. ”Prezenţa forţelor SUA în Europa ajută la protejarea Europei, dar este şi platforma pe care SUA o folosesc pentru a-şi proiecta puterea în Orientul Mijlociu sau în Africa. Comandamentul SUA pentru Africa este în Europa, deci Europa este importantă, iar prezenţa forţelor militare ale SUA în Europa sprijină la soluţionarea crizelor de dincolo de graniţele europene”, a declarat Stoltenberg, potrivit Rador.A fost un summit foarte bun, pentru că, de fapt, au fost discuţii foarte oneste şi directe. Nu avem nicio problemă să avem păreri diferite şi discuţii deschise, atâta timp cât suntem capabili să ajungem la concluzii şi să livrăm decizii. Şi exact asta am făcut. Da, au fost păreri diferite, suntem 29 de aliaţi care am discutat diverse subiecte, dar am fost cu toţii de acord asupra modului de întărire a NATO - o mai mare pregătire de luptă a forţelor, accelerarea luptei împotriva terorismului şi reforma structurilor de comandă - şi, nu în ultimul timp, am convenit că avem nevoie să cheltuim mai mult pentru apărare, subliniind un nou sens al necesităţii stringente şi importanţa investiţiilor în apărare.: Aliaţii au înţeles foarte bine mesajul preşedintelui Trump şi este un mesaj puternic privind cheltuielile de apărare, ele având mare importanţă. De la reuniunea NATO de anul trecut, din luna mai, aliaţii europeni ai Alianţei au adăugat la cheltuielile de apărare 41 miliarde de dolari, deci noi am schimbat trendul descendent, iar acum trendul este ascendent. Toţi aliaţii au fost de acord că trebuie să ne respectăm angajamentele luate. Trebuie să creştem substanţial cheltuielile de apărare dar, de asemenea, aliaţii trebuie să sprijine un NATO unit. Pentru mine, a fost un summit foarte bun, pentru că toţi şi-au exprimat sprijinul pentru NATO, şi preşedintele şi toţi ne-am exprimat sprijinul pentru investiţii mai multe în apărare.Realitatea este că ne-am angajat foarte clar să creştem cheltuielile de apărare şi cu toţii am fost de acord că trebuie să realizăm acest obiectiv. Este vorba despre o nouă accepţiune a urgenţei şi este important să atingem acest obiectiv, dar poate că şi mai important este faptul că am început, de fapt, să investim mai mult de anul trecut până acum, mai mult de 40 de miliarde de dolari. Misiunea mea este să mă asigur că noi toţi vom respecta acest obiectiv, că vom creşte substanţial cheltuielile de apărare în anii următori, şi conlucrăm cu toţi aliaţii, dar şi cu preşedintele Trump. Mesajul preşedintelui Trump a avut un impact clar cu privire la creşterea cheltuielilor de apărare.Am covenit că este nevoie să respectăm promisiunile făcute. Problema a fost înainte, când am făcut promisiuni, dar nu întotdeauna le-am respectat. Acum trebuie să ne asigurăm că le vom respecta, că le vom implementa şi că le vom îndeplini. Sunt optimist, pentru că am văzut că toţi aliaţii au început să crească cheltuielile de apărare, fiind cea mai mare creştere dintr-o generaţie în ce priveşte apărarea Europei şi a Canadei. Am fost martor al discuţiilor de ieri şi de astăzi de la Bruxelles şi aliaţii au înţeles că avem nevoie, într-adevăr, să ne redublăm eforturile. Deci, am văzut şi deciziile pe care le-am luat, am văzut şi înţelegerea comună cu privire la importanţa îndeplinirii promisiunilor.Avem un angajament să cheltuim 2%, dar ceea ce este important acum este să investim mai mult, să aducem mai mulţi bani. Este bine că a fost un mesaj foarte clar din partea preşedintelui Trump la această întrunire, sunt convins că aliaţii au înţeles că este un sens al urgenţei când vine vorba de îndeplinirea angajamentelor.Aşa cum a spus însuşi preşedintele Trump... el nu a spus ceva de genul ăsta. Preşedintele Trump a spus, de fapt, că este angajat faţă de NATO şi cred că faptul că am luat mai multe decizii importante - privind o mai mare pregătire de luptă a forţelor, accelerarea luptei împotriva terorismului şi reforma structurilor de comandă - combinate cu mai multe cheltuieli pentru apărare, acest lucru face din NATO un organism mult mai puternic şi mai unit, tocmai pentru că am avut discuţii oneste şi directe. Cred că aceste discuţii au generat o mai mare unitate în rândul Alianţei Nord-Atlantice.Sunt păreri şi poziţii dure când este vorba de problema gazoductului dinspre Rusia spre Germania. În interiorul NATO avem poziţii diferite cu privire la acest lucru, dar nu NATO decide în ce priveşte gadzoductele, NATO este o alianţă care se ocupă de apărare. Salut faptul că preşedintele Trump şi cancelarul Merkel au avut în cadrul summitului NATO o discuţie deschisă despre această problemă şi s-au despărţit convenind că ambii sprijină NATO, în ciuda divergenţei privind gazoductul. În ce priveşte Alianţa Nord-Atlantică, este important ca aliaţii să se concentreze pe diversificarea resurselor energetice, să investească pentru reducerea importurilor de energie şi să protejeze infrastructura energetică existentă. Dar nu NATO decide cu privire la un anumit proiect energetic, asta este treabă care se rezolvă la nivel naţional.Preşedintele Trump are un stil diferit, este extrem de direct, dar cred, de asemenea, că acest lucru a ajutat ca aliaţii să audă cu adevărat mesajul său, în special în ce priveşte cheltuielile de apărare. Salut faptul că preşedintele Trump se va întâlni cu preşedintele Putin, pentru că am fost ferm în favoarea dialogului cu Rusia. În primul rând, dialogul nu este un semn de slăbiciune, dialogul este un semn de putere. Deci, atâta vreme cât rămânem uniţi şi atâta vreme cât rămânem fermi în poziţia noastră faţă de Rusia, ar trebui să ne aşezăm cu Rusia la masa discuţiilor, în parte pentru relaţii mai bune cu Rusia, dar chiar şi fără relaţii bune cu Rusia avem nevoie să gestionăm relaţiile dificile cu Rusia. Când tensiunile sunt mari, este şi mai important dialogul, mai ales că prezenţa militară la frontierele noastre este mai mare; trebuie să evităm incidentele, accidentele, erorile de calcul şi pentru asta avem nevoie de comunicaţii militare şi dialog cu Rusia, pentru a ne asigura că încercăm deopotrivă să temperăm tensiunile şi să evităm incidentele şi accidentele.Am avut o întrevedere foarte bună cu preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, întâlnire în cadrul căreia am reiterat sprijinul puternic al NATO pentru Ucraina şi pentru integritatea teritorială, pentru suveranitatea Ucrainei şi asta, bineînţeles, include şi Crimeea. Toţi aliaţii şi-au exprimat şi au reiterat faptul că nu vor recunoaşte anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia. În ce priveşte exerciţiile militare NATO, cred că trebuie să înţelegem că prezenţa forţelor NATO şi a forţelor SUA în Europa ţine de protejarea Europei. De asemenea, Europa este importantă pentru construirea stabilităţii dincolo de graniţele sale, până în Orientul Mijlociu şi Africa, deci prezenţa SUA în Europa ţine de proiectarea puterii SUA dincolo de graniţele Europei.NATO este important pentru Europa, dar NATO este de asemenea important pentru America şi SUA, pentru că NATO este alianţa care asigură prietenie - 28 de prieteni şi aliaţi ai SUA. Prezenţa forţelor SUA în Europa ajută la protejarea Europei, dar este şi platforma pe care SUA o folosesc pentru a-şi proiecta puterea în Orientul Mijlociu sau în Africa. Comandamentul SUA pentru Africa este în Europa, deci Europa este importantă, iar prezenţa forţelor militare ale SUA în Europa sprijină la soluţionarea crizelor de dincolo de graniţele europene. Apoi, sunt forţe, infrastructuri şi baze, centre de informaţii în Europa care, de asemenea, sprijină protejarea SUA. Deci, suntem împreună şi, atâta vreme cât rămânem uniţi, suntem în siguranţă şi ne bucurăm de securitate. Aliaţii NATO luaţi împreună reprezintă jumătate din puterea militară mondială şi jumătate din puterea economică mondială. Deci, atâta timp cât rămânem împreună, vom fi capabili să gestionăm orice fel de potenţială provocare sau ameninţare.