Kim îi cere lui Trump acțiuni concrete pentru a consolida încrederea reciprocă

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a cerut lui Donald Trump acțiuni concrete pentru a spori încrederea reciprocă, într-o scrisoare datată cu 6 iulie, pe care președintele american a făcut-o publică joi pe contul său de Twitter, relatează AFP.

Liderul nord-coreean își exprimă convingera că eforturile sincere depuse de amândoi vor fi "fructuoase" și consideră că summitul de la Singapore a lansat un "proces important".

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt